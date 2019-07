Il kimono si conferma uno di quei capi multitasking che fa sempre comodo tenere nell’armadio: ecco una selezione di modelli perfetti per questa stagione.



Silhouette dritta, maniche a campana, colori vivaci e stampe iper femminili: l’avete riconosciuto? Si, è proprio lui, il kimono, uno dei capi simbolo della tradizione giapponese che continua a guadagnare punti e oramai spopola anche lontano dal Sol Levante.

Costantemente sotto i riflettori, il kimono è uno dei pezzi cult della primavera-estate e anche questa stagione la fa da padrone in tutte le nuove collezioni di grandi e piccoli brand.





Capo multitasking che sta bene a tutte e che è molto più facile da portare di quanto si pensi, il kimono è il classico passepartout che si sposa bene a qualsiasi tipologia di look e che si presta davvero a un’infinità di abbinamenti.

Può essere un indossato come se fosse un vestito, chiuso con cintura in vita e abbinato a sandali gioiello o altre ciabattine flat; oppure può essere scelto in alternativa a cardigan e giacche leggere, e indossato con top o t-shirt sopra a un semplice paio di jeans.

Le proposte più gettonate del momento? Corte o lunghe, in seta o cotone, a tinta unita o in versione multicolor, a fiori o a stampa geometrica: i modelli tra cui scegliere quest’estate sono uno più fashion dell’altro.

Pronte a scovare i vostri preferiti?









OSCAR DE LA RENTA Kimono lungo a stampa floreale che fa parte della prima collezione sleepwear del brand

Credits: oscardelarenta.com









FORTE FORTE Kimono corto bianco con cintura

Credits: farfetch.com





ALICE+OLIVIA Kimono lungo a fiori con le ruches

Credits: netaporter.com





MISSONI Kimono in crochet multicolor

Credits: netaporter.com





MUZUNGU SISTERS Kimono a stampa geometrica con nappine sull’orlo

Credits: netaporter.com









P.A.R.O.S.H. Kimono in cotone bianco a stampa floreale

Credits: farfetch.com









FLEUR DU MAL Kimono corto in seta nera

Credits: farfetch.com









GIAMBATTISTA VALLI Kimono lungo in seta dalla fantasia floreale

Credits: farfetch.com









PINKO Kimono a fiori con manica a 3/4

Credits: farfetch.com









STINE GOYA Kimono lungo in seta a fiori reversibile

Credits: netaporter.com





MANGO Kimono corto a stampa tropicale

Credits: shop.mango.com









JOHANNA ORTIZ Kimono lungo effetto broccato

Credits: netaporter.com









GUCCI Kimono corto in seta stampato

Credits: mytheresa.com









IRO Kimono lungo stampato senza collo e con tasche laterali

Credits: farfetch.com









NORMA KAMALI Kimono corto rosa in cotone

Credits: netaporter.com