Femminile, architettonico, sorprendentemente versatile: il peplum top è il capo che ridefinisce la silhouette (e il guardaroba) della nuova stagione.

Anche per voi c’è qualcosa di profondamente rassicurante nei ritorni della moda? Soprattutto quando riguardano capi capaci di valorizzare la figura e farci sentire "al top". Per noi il peplum top è uno di questi.

Dopo anni di minimalismo e linee dritte, la primavera 2026 riscopre il piacere di segnare il punto vita con una silhouette costruita ma morbida, capace di disegnare il corpo.

Le sue origini affondano nell’antichità: il peplo, nell’antica Grecia, era infatti una tunica drappeggiata stretta in vita che creava volume sui fianchi. Una forma che nei secoli è riemersa ciclicamente, fino a diventare simbolo di femminilità nel Novecento e poi ancora oggi protagonista dello street style.

Il bello del peplum top contemporaneo è la sua versatilità. Di giorno possiamo abbinarlo a pantaloni sartoriali dal taglio maschile o a denim dritti, per un contrasto che funziona sempre. In versione primaverile, in lino o cotone leggero, diventa l’alleato ideale sopra shorts o gonne fluide.

Per la sera, invece, si trasforma: parliamo di tessuti più preziosi, linee più nette e l’abbinamento con gonne lunghe o pantaloni palazzo lo rendono immediatamente sofisticato.

Ma questo top è perfetto anche per il red carpet, gli Oscar 2026 ne sono la prova!

Non è quindi solo una questione estetica, il peplum top è una scelta strategica perché valorizza senza segnare e in un momento in cui la moda gioca tra volumi oversize e silhouette aderenti, rappresenta una terza via credibile e contemporanea.

Tradotto? È un investimento sicuro, da indossare oggi e riscoprire, ancora, domani. Per questo abbiamo selezionato per voi le proposte di peplum top più interessanti per la stagione primaverile.

Peplum top: i modelli da aggiungere in wishlist!

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