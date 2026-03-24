Peplum top obsession: perché tutte lo vogliono adesso
Anche per voi c’è qualcosa di profondamente rassicurante nei ritorni della moda? Soprattutto quando riguardano capi capaci di valorizzare la figura e farci sentire "al top". Per noi il peplum top è uno di questi.
Dopo anni di minimalismo e linee dritte, la primavera 2026 riscopre il piacere di segnare il punto vita con una silhouette costruita ma morbida, capace di disegnare il corpo.
Le sue origini affondano nell’antichità: il peplo, nell’antica Grecia, era infatti una tunica drappeggiata stretta in vita che creava volume sui fianchi. Una forma che nei secoli è riemersa ciclicamente, fino a diventare simbolo di femminilità nel Novecento e poi ancora oggi protagonista dello street style.
Il bello del peplum top contemporaneo è la sua versatilità. Di giorno possiamo abbinarlo a pantaloni sartoriali dal taglio maschile o a denim dritti, per un contrasto che funziona sempre. In versione primaverile, in lino o cotone leggero, diventa l’alleato ideale sopra shorts o gonne fluide.
Per la sera, invece, si trasforma: parliamo di tessuti più preziosi, linee più nette e l’abbinamento con gonne lunghe o pantaloni palazzo lo rendono immediatamente sofisticato.
Ma questo top è perfetto anche per il red carpet, gli Oscar 2026 ne sono la prova!
Non è quindi solo una questione estetica, il peplum top è una scelta strategica perché valorizza senza segnare e in un momento in cui la moda gioca tra volumi oversize e silhouette aderenti, rappresenta una terza via credibile e contemporanea.
Tradotto? È un investimento sicuro, da indossare oggi e riscoprire, ancora, domani. Per questo abbiamo selezionato per voi le proposte di peplum top più interessanti per la stagione primaverile.
Peplum top: i modelli da aggiungere in wishlist!
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