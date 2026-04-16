Primavera vuol dire wedding season e per celebrarla occorre il look giusto. Dove trovarlo? Su YOOX, perché ce n'è per tutti gli stili. Parola di bouquet



Quante ne avrebbe da raccontare un bouquet se solo potesse parlare? Dal romanticismo ai piccoli drama che ogni grande evento porta con sé fino a loro, i look degli invitati. Con la campagna Confessions of a bouquet dedicata alla stagione dei matrimoni, l'e-commerce YOOX gioca a far osservare a uno degli elementi determinanti per ogni sposa, le scelte di stile dei presenti a una cerimonia.



Credits: Courtesy of YOOX



Tra preparativi e ultimi ritocchi davanti allo specchio, ogni dettaglio diventa protagonista: ogni outfit racconta chi lo indossa, ne delinea l'identità o ricrea quella che si ha più voglia di interpretare in quel momento. Romantico, eccentrico o classico? Il guardaroba per le occasioni speciali si rivela un qualcosa che sa andare anche al di là delle tendenze del momento diventando memorabile.



Credits: Courtesy of YOOX

Un messaggio perfettamente allineato all'offerta del sito di e-commerce fondato in Italia nel 2000 e da allora contenitore di storie, stili e ispirazioni che puntano a far vivere la moda come mezzo di self-expression. Una destinazione di riferimento che offre pezzi unici, selezioni curate e collezioni di brand leader, delle passate stagioni, che hanno lasciato il segno.

Il posto giusto in cui trovare l'outfit per le prossime cerimonie e attenzione: che sia ben studiato, perché, come state per vedere nel video, a certi bouquet non sfugge nulla.