Quali sono i modelli più belli della fall winter 2021/22? E quali body-shapes valorizzano davvero? Tutte le risposte nella nostra mini-guida al flared jeans perfetto!

Un amore senza fine, quello tra il nostro guardaroba e il 5 tasche dal sapore più seventy di sempre!

Sì perché una cosa è certa: per quanto la jeans-mania imperversi da diverse stagioni ormai – tra look total-denim di ogni genere e sorta e modelli del celebre pantalone proposti praticamente in tutte le salse e per tutti i gusti – il flared jeans non ha mai smesso di essere un caposaldo per moltissime di noi.

A vita media, alta o altissima - il pantalone in tessuto denim noto anche come “jeans a zampa” - continua a far girare la testa alle più insomma, ed è pronto a riproporsi in testa alle classifiche dei pezzi most wonted anche per la stagione fall winter 2021/22. Chiari o scuri, classici o colorati, strappati o non… sarà solo una questione di stile!

Tutto bellissimo, ma siamo certe di sapere per quali body shapes sia in effetti più valorizzante questo modello e come utilizzarlo al meglio?

Il flared jeans ha un taglio molto riconoscibile, spiccatamente più adatto su alcune forme di fisico in particolare. E chi siamo noi per non darvi anche qualche istruzione per l’uso, insieme ai best-of di stagione sul tema?

Ebbene: il fitting tipicamente fasciante e asciutto sui fianchi che poi va ad aprirsi - “a zampa d’elefante” per l’appunto – dal ginocchio in giù, è decisamente consigliato per – rullo di tamburi! - le forme a clessidra o per le silhouette a triangolo, specie se high waist.

Alzi la mano chi ha un vitino da vespa ben segnato e fianchi pronunciati e sinuosi dunque, ci sono buone notizie: i 5 tasche a zampa sono quanto di meglio possiate scegliere per valorizzarvi.

Il trick sta principalmente nell’orlo: dovrebbe sempre cadere parallelo al fianco per equilibrarlo col resto della figura, ecco quindi svelato l’arcano che fa dei flared jeans i vostri best-friends forever!

Se avete queste forme di fisico indossateli all winter long (ma non solo) insomma - con capi volumizzanti per l’upper body se siete triangolo o più scivolati e asciutti se siete clessidra – e sarete certe di non sbagliare più un colpo.

Si dia il via allo shopping dunque! Ecco i modelli di jeans a zampa più cute del momento, pescati direttamente dalle collezioni fall/winter 2021/22. Non vi resta che scegliere… sempre che ci riusciate!

Flared jeans vintage strappati BERSHKA

Credits: bershka.com

Jeans svasati ampi MAX&CO.

Credits: maxandco.com

Jeans ampio in denim grigio ELISABETTA FRANCHI

Credits: elisabettafranchi.com

Flared jeans effetto delavé GUCCI

Credits: gucci.com

Jeans a zampa anni '70 LEVI'S

Credits: farfetch.com

Flared jeans con bottoni GUESS

Credits: guess.eu

Jeans ampi a vita alta H&M

Credits: hm.com

Flared jeans cotone stretch UNITED COLORS OF BENETTON

Credits: benetton.com

Flared jeans con strappi MARELLA

Credits: marella.com

Flared jeans neri L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Jeans svasato CLOSED

Credits: closed.com

Flared jeans KOCCA

Credits: kocca.it

Flared jeans in denim grigio degradé PINKO

Credits: pinko.com

Flared jeans ZARA

Credits: zara.com

Flared jeans ampi con taschine & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Images by: Getty Images