A vita alta, a vita bassa, dalle svasature ampie o più discrete, tutti i modelli di jeans a zampa d'elefante da mettere in wishlist per la nuova stagione

I jeans sono il passe-partout capace di salvare i nostri look in ogni stagione. In autunno-inverno sono l'alternativa a pantaloni sartoriali e in velluto, mentre in primavera-estate rivelano tutta la loro versatilità diventando i protagonisti assoluti dei nostri outfit.

Il capo ideale per completare ogni mise - ma davvero ogni mise - che possiamo immaginare: dai completi in denim su denim, alla formula blazer, + t-shirt + mocassini, che amiamo particolarmente sfoggiare nella bella stagione, fino agli abbinamenti con giacche in pelle e sneakers.

Ma non solo: negli anni, infinite varianti di denim pants hanno popolato e-commerce e guardaroba, come fedeli alleati dei nostri infiniti fit.

Dai jeans balloon ai mom, passando per wide e straight, fino a modelli cargo e gorpcore, ogni silhouette è stata capace di adattarsi a gusti e personalità diverse. E così, nel tempo, abbiamo collezionato jeans di ogni forma e colore, riempiendo i nostri armadi di denim sempre diversi.

Se però vi è rimasto anche solo un piccolo spazietto nel cassetto, fate attenzione a non riempirlo subito, perché le tendenze per la primavera 2026 parlano chiaro: questa stagione, un solo modello di jeans dominerà la scena ed è il jeans a zampa d'elefante.

Un comeback che arriva dritto dritto dai lontani anni '70 che le amanti dello stile retrò non potevano che accogliere a braccia aperte.

Complice l’ascesa dell’estetica boho -che con il suo ritorno ha riesumato anche alcuni trend "limitrofi" come il western, il folk e un tocco di rock -, tra giacche in suede, borse con frange e camperos, era solo questione di tempo prima che i jeans a zampa tornassero fra noi.

Dal retrogusto Seventies e dalla silhouette slanciata e sensuale, i jeans flare conquistano davvero chiunque grazie al loro squisito tocco vintage.

In più, il loro punto di forza - oltre all’innato fascino rock ’n’ roll - sta nella capacità di trasformare qualsiasi look in una sola mossa: basta infatti un paio di denim a zampa per donare immediatamente un’allure boho-rock sia a un outfit semplicissimo, sia a un look più elaborato, che acquisterà un’identità precisa e dal forte richiamo anni ’70 in un battibaleno.

Non tutti i jeans a zampa, però, sono uguali: dalle versioni con svasature più ampie a quelle più modeste, passando per modelli più strutturati a quelli più morbidi, fino alle varianti a vita alta o a vita bassa, la scelta è davvero ampia.

Ed è per questo che in questo “universo flare” noi di Grazia.it abbiamo selezionato i modelli su cui mettere la mani asap, per riempire finalmente con criterio quell’ultimo cassetto rimasto. Siete pronte dunque a un po’ di sano shopping primaverile? Noi sì!

Jeans flare: i modelli perfetti per la primavera 2026

Jeans MANGO

Credits: mango.com

Jeans PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Jeans ZARA

Credits: zara.com

Jeans STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Jeans RESERVED

Credits: reserved.com

Jeans DIESEL

Credits: it.diesel.com

Jeans LUI JO

Credits: liujo.com

Jeans MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Jeans H&M

Credits: hm.com

Jeans BERSHKA

Credits: bershka.com

Jeans DESIGUAL

Credits: desigual.com

Jeans BENETTON

Credits: benetton.com