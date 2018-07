Chi l’ha detto che le infradito si indossano solo in spiaggia? Ecco una selezione di modelli da sfoggiare in tutte le occasioni!



Nell’immaginario collettivo sono le classiche calzature estive da infilare nella valigia delle vacanze e da riporre in soffitta una volta rientrate in città, ma sarebbe un peccato relegare le infradito al ruolo di scarpe da spiaggia da sfruttare solo in riva al mare.

Pratiche e leggere, le infradito hanno in realtà un grandissimo potenziale fashion e possono rivelarsi la ciliegina sulla torta dei look estivi. Del resto, ci sarà pure un motivo se le ritroviamo ogni anno nelle collezioni di grandi e piccoli brand, non credete?

Dimenticate quegli anonimi modelli in gomma che si indossano di solito a bordo piscina, le infradito da puntare quest’estate sono versatili e super chic: proposte che si abbinano a qualsiasi capo o accessorio già presente nel guardaroba e che coniugano alla perfezione comodità e stile.

Dai modelli evergreen, in pelle a tinta unita, a quelli con lacci e nodi da annodare alla caviglia; dalle infradito in pelle metallizzata a quelle più preziose, decorate con cristalli, perle o altre applicazioni colorate: date un’occhiata ai modelli più cool dell’estate e adocchiate subito le vostre preferite!





EMILIO PUCCI Sandali infradito con perle sintetiche

Credits: farfetch.com





EXE’ Sandali infradito in pelle con applicazione dorata

Credits: zalando.it





TORY BURCH Sandali infradito in pelle con decorazione di cristalli

Credits: farfetch.com





ANNA BAIGUERA Sandali infradito con applicazioni colorate

Credits: farfetch.com





GIUSEPPE ZANOTTI Sandali infradito con applicazioni preziose

Credits: modaoperandi.com





ISABEL MARANT Sandali infradito blu navy in pelle

Credits: farfetch.com





JIMMY CHOO Sandali infradito con cristalli sul cinturino

Credits: mytheresa.com





NINE WEST Sandali infradito con lacci e nappine colorate

Credits: zalando.it









AQUAZZURA Sandali infradito in pelle metallizzata

Credits: aquazzura.com





IPANEMA Sandali infradito con dettagli metallici

Credits: ipanemausa.com