Tutto ciò che dovete sapere sul dress code dei fashion infuencer!

Professione fashion influencer: non storcete il naso!

Che vi piaccia o no, quello di “influenzare” le masse con il proprio stile tramite i social è ormai diventato un impiego a tutti gli effetti. Sì perché questi fashion imprenditori perennemente out of the office, sono in realtà dei lavoratori instancabili, sempre alla ricerca di nuove idee e outfit per stupire i propri follower con effetti speciali.

E così come la toga per il magistrato, il camice per il medico e la muta per il sub, anche i fashion influencer hanno un loro dress code serrato da rispettare.

Ma quali sono i pezzi chiave dell’armadio di un influencer che si rispetti? Scopriamoli insieme!

1) Belt Bag

Da portare crossbody o semplicemente in vita, il marsupio è uno dei pochi accessori fashion ad essere anche comodo e pratico. I fashion influencer lo amano perché lascia le mani libere per far finta di mangiare una prelibatezza iper calorica, scattare pics e selezionare il filtro perfetto.



I modelli più trendy? Quelli di Gucci, Valentino e Chloè, ma la vera chicca sono i reperti vintage di Chanel.





2) Ripped Jeans

I jeans strappati non sono certo una novità ma la realtà è che non stancano mai e i nostri insta-idoli 2.0 ne fanno un uso smodato. Sono basici, street-style, perfetti per il giorno ed extra cool per la sera.



Imperdibili i modelli di GRLFRND Denim, R13 e Redone.





3) Sunglasses

Un altro accessorio must per ogni fashion influencer sono gli occhiali da sole, ideali per ottenere il boomerang perfetto o nascondere le occhiaie là dove face tune non arriva. Regola generale: non ci sono vie di mezzo.



Scegliete quindi fra montature extra, colorate e sparkling come quelle di Saint Laurent, Miu Miu, Dolce & Gabbana e Gucci o sottilissime e sofisticate come i modelli di Poppy Lissiman, Spektre e Vogue. Entrambe le opzioni daranno al vostro outfit un tocco unico e ricercato.





4) Speaking Clothing

Nell’armadio di un fashion influencer non possono mancare t-shirt, maglioncini, cappellini e costumi da bagno parlanti, ovvero decorati con scritte, loghi, caption o semplicemente il proprio nome. I più condivisi sono la Rainbow Week di Alberta Ferretti, una favolosa collezione composta da magliette, costumi, borse e soprattutto maglioncini in vari colori vitaminici con scritto il giorno della settimana (occhio a immortalarli e pubblicarli nel giorno giusto).



E poi i cappelli di Eugenia Kim, le t-shirt di Local Heroes e i costumi di Missguided. A dimostrazione che una scritta vale più di cento parole…e spesso anche più di cento euro.





5) Designer Sneaker

Gli accessori delle fashion influencer: designer sneaker

Gucci

Balenciaga, Triple S



Dolce & Gabbana

Alexander Mcqueen

Golden Goose



Louis Vuitton

Dior

Prada



Rick Owens

Riccardo Tisci x Nike

Fenty x Puma



Off White x Converse

Che siano chunky (pianta larga e spessa) o sock (super slim in tessuto elasticizzato) non importa, l’essenziale è che le sneaker siano luxury. La scelta è vasta tra Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Golden Goose, Louis Vuitton, Dior, Prada e Rick Owens.



Fantastiche anche le capsule collection di Riccardo Tisci per Nike, di Rihanna per Fenty Puma e di Off White per Converse.





6) Crop Top

Iniziate a fare la vostra sessione intensiva di addominali perché le fashion influencer indossano i crop top in qualsiasi stagione e per ogni occasione. Rigorosamente cortissimi, scollatissimi ed elasticizzatissimi. Da abbinare a mom jeans, shorts o gonnelline svolazzanti.



I più carini sono quelli di Are You Am I, I Am Gia, Majorelle, GCDS.





7) Sliders – Slippers – Loafers

Cosa sono? Volgarmente detto: ciabatte, molto fashion, ma sempre ciabatte. Le variazioni sono date dalla punta aperta o chiusa e sono tutte arricchite da borchie, pelo, perle, catene, paillettes e chi più ne ha più ne metta.



Questi comodi sandali sono un must perfetto per mare e città. Deliziosi in versione pelosa per Jeffrey Campbell, chic i nuovi firmati Aquazzurra, modello Birkenstock per Roger Vivier o plastic fluo per MSGM.





8) Charm e Bijoux

Voce del verbo ciondolare, arricchire, ornare. Un outfit veramente curato deve essere valorizzato da collanine, orecchini e portachiavi da borsa eccentrici, studiati e personalizzati.



Meravigliose le preziose creazioni di APM Monaco, Apple & Figs e Federica Tosi mentre i migliori charm da borsetta sono di Fendi e Loewe.

9) Leather Pants

Neri, colorati, vinilici, glitterati e stringati. I pantaloni di pelle, tutti rigorosamente eco, sono un grande classico per i fashion influencer, perché in un solo tocco riescono a dare un’allure rock-chic al look. L’unica controindicazione è l'effetto sauna (che potrebbe diventare un pro in caso si rivelasse dimagrante).



Optate per le offerte di LPA, Calzedonia e J Brand.





10) Phone Case

Per concludere in bellezza, poiché il cellulare sta all’influencer come il forno a legna sta al pizzaiolo, la custodia di questo sacro oggetto metropolitano non potrebbe mai essere sobria e sottotono. La phone case deve essere parlante, divertente, luccicante e ingombrante, per dare un senso ai selfie allo specchio e anche un po’ alla vita.



Fantastiche le proposte di Skinny Dip, le case in pelle preziosa e colorata di Ullu Shop e quelle pop di Moschino.

Ora non vi resta che fare un check al vostro armadio e cheese!!!

