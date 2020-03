Una cosa è certa: sono loro le regine delle tendenze della Primavera Estate 2020

Tirare su il morale e sollevare il proprio tasso di femminilità? Certo, di questi tempi non è facile ma c'è un capo che in un lampo ci dà quel fascino e quell'allure un po' vintage e un po' da diva che fa sognare.

Parliamo della gonna a tubino (o pencil skirt), perfetta per esaltare la silhouette. Non a caso, il tessuto con la quale viene realizzata è di norma stretch per sottolineare curve e vita.

Quest’anno sulle passerelle è proprio la pencil skirt ad essere protagonista, declinata in una vastissima gamma di colori naturali: polvere, taupe, fumo, sabbia, oppure, con finiture dal sapore"old fashion" in versione black and white. Non mancano le stampe, i romantici motivi floreali, le lavorazioni in paillettes effetto disco Anni 80, le intramontabili righe navy style e il sibilante pitonato.

Ecco la nostra shopping selection di gonne a tubino preferite!





BLUMARINE Gonna a tubo con stampa floreale.

Credits: bluemarine.com

ELISABETTA FRANCHI Gonna in bianco e nero con logo.

Credits: elisabettafranchi.com

ASOS DESIGN Gonna a tubino con bottoni frontali.

Credits: asos.com

ESSENTIEL ANTWERP Gonna con stampa a fiori.

Credits: essentiel-antwerp.com

MARELLA Gonna in stuoia a fantasia.

Credits: it.marella.com

MANGO Gonna in maglia stretch.

Credits: shop.mango.com

KOCCA Gonna a tubo decorata in paillettes.

Credits: kocca.it

KIOMI SU ZALANDO Gonna blu elettrico dal taglio trasversale.

Credits: zalando.it

SEVENTY Gonna a tubino con fibbia laterale.

Credits: seventy.it

OTTO D'AME Gonna longhette con stampa vichy.

Credits: ottodame.it

PATRIZIA PEPE Gonna a tubino stretch a vita alta.

Credits: patriziapepe.com

PENNY BLACK Gonna a matita in denim con cerniera frontale.

Credits: it.pennyblack.com

PINKO Gonna longuette in maglia con bottoni.

Credits: pinko.com

TOMMY HILFIGER Gonna a righe navy style.

Credits: it.tommy.com

ZARA Gonna longuette in tweed.

Credits: zara.com