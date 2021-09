Corte, midi o lunghe? L'importante è che siano plissettate! Scoprite la nostra selezione con le gonne a pieghe più belle d'autunno

Nel caos delle nuove mode e tendenze che ogni stagione ci bersagliano e ci attraggono (facendoci anche compilare lunghissime shopping list!), ci sono per fortuna anche alcune certezze incrollabili del guardaroba su cui fare sempre affidamento. Tra queste "ancore di salvezza fashion", secondo noi, le gonne plissettate meritano senz'altro un posto d'onore.

Così "rassicuranti" e chic, esulano infatti dai trend stagionali e rappresentano una scelta azzeccata in tantissime occasioni diverse, da quelle più formali, come una giornata in ufficio o un impegno importante, alle situazioni più easy e informal in cui però vogliamo essere comunque impeccabili. Insomma siamo davanti a un vero e proprio jolly da giocarci all day long!

Le proposte dei designer per l'autunno 2021 spaziano dai modelli midi (i nostri preferiti, dobbiamo proprio ammetterlo), alle versioni corte che rimandano allo stile college tanto in voga, fino alle pleated skirt lunghe, perfette per cerimonie eleganti ma anche nel quotidiano, magari smorzate ad hoc da un paio di sneakers o di mocassini manlike.

In pelle/similpelle o in tessuto, a tinta unita oppure giocate su fantasie floreali e pattern geometrici, dalla linea essenziale o impreziosite da ricami e dettagli asimmetrici: decidete voi qual è la variante giusta per dare un twist ai vostri outfit autunnali. Noi intanto vi mostriamo quelle che ci hanno rubato il cuore!

