Adorate le gonne lunghe e vorreste indossarle anche nella stagione fredda? Seguite i nostri fashion tips!

Se pensate che le gonne lunghe siano tra quei capi da archiviare nel guardaroba fino alla prossima primavera, vi faremo cambiare idea! Come? Semplice. Con alcuni look invernali davvero super stilosi che vedono protagonista proprio lei: la nostra amata maxi skirt!

In particolar modo il dettaglio che spesso ci crea non pochi dubbi è l'abbinamento con le scarpe adatte, siete d'accordo?

Ebbene, per cancellare ogni perplessità, vi mostriamo 5 outfit con altrettanti modelli di calzature, in modo da accontentare le esigenze di stile più disparate. Dalle sneakers agli stivaletti, passando per slingback, mocassini e combat boots. A voi la scelta!



Come indossare la gonna lunga: con gli stivaletti

Partiamo subito con una delle combo che adoriamo di più perchè ci regala sempre un tocco sofisticato anche sugli outfit da giorno. Noi vi suggeriamo di scegliere una gonna lunga a fantasia, un bel pullover caldo in lana spessa e degli stivaletti cuoio con tacco alto ma comodo. Sarete semplici ma chic in poche mosse, credete a noi!

Gonna lunga a fiori ONLY su Zalando, pullover con scollo a V ZARA, stivaletti con tacco MALONE SOULIERS

Credits: zalando.it, zara.com, malonesouliers.com

Come indossare la gonna lunga: con le sneakers

Mai senza sneakers? Siete fortunate perchè tra le scarpe che stanno bene con le gonne lunghe ci sono anche loro! Meglio puntare su un modello in pelle bianca super versatile che si abbina perfettamente a tutte le fantasie, animalier incluso.

Gonna lunga zebrata MOTIVI Smart Couture, maglia dolcevita BEATRICE .B, sneakers di pelle MANILA GRACE

Credits: motivi.com, beatriceb.com, manilagrace.com

Come indossare la gonna lunga: con le stringate maschili

Una mise abbastanza elegante per andarci in ufficio ma da sfruttare anche nel tempo libero? Questa ci sembra il giusto compromesso, che ne dite? La gonna lunga in versione plissé e il pullover con romantiche ruches regalano un tocco femminile anche alle stringate manlike più seriose.

Gonna lunga plissé con cintura PROENZA SCHOULER, pull con volant KOCCA, derby in pelle MARELLA

Credits: net-a-porter.com, kocca.it, it.marella.com

Come indossare la gonna lunga: con le slingback

Un altro modello di gonna lunga di cui non potrete fare a meno quest'anno è la maxi skirt in pelle o ecopelle nera. Per "stemperarla" a dovere basta abbinarla con un body a pois con le maniche ampie come questo e a un paio di slingback con tacco iper raffinate. Facile, no?

Gonna lunga in ecopelle LINDEX su Zalando, body a pois AMOTEA, slingback con tacco DIOR

Credits: zalando.it, amotea.com, dior.com

Come indossare la gonna lunga: con gli anfibi / combat boots

Ultima ma non ultima, ecco la combo con uno dei modelli di stivaletti most wanted della stagione fredda, ossia i combat boots. Un vero tormentone fashion a cui sarà difficile resistere, sappiatelo. Perfetti con i jeans, certo, ma anche con una bella gonna lunga e un pullover ricamato. Un outfit da giorno comodo e cool al tempo stesso. Da provare insomma!

Gonna lunga RICK OWENS, pull con ricami OTTOD'AME, combat boots EMANUELLE VEE

Credits: net-a-porter.com, ottodame.it, emanuellevee.it