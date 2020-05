Gli abbinamenti perfetti per valorizzare la vostra amata gonna di jeans? Ecco 5 idee stilose che non vedrete l'ora di indossare!

Versatile e cool, la gonna in jeans è uno tra gli indumenti che preferiamo in assoluto.

Il motivo è presto detto: ci permette di essere comode e stilose al tempo stesso, il che è già moltissimo e basterebbe per farcela amare alla follia.

Ma non finisce qui: la denim skirt infatti si presta ad abbinamenti talmente versatili che sfoggiarla dal mattino alla sera diventa non solo una necessità per ottenere look favolosi ma anche un grande piacere!

Dopo avervi parlato dei modelli must da acquistare per la stagione PE 2020, ora ci occupiamo proprio delle combo possibili per sfruttare al meglio questo capo "top" del guardaroba.

Dopo un'accurata selezione tra le tendenze di stagione, ecco a voi 5 idee su come indossare la gonna in jeans da replicare asap. Scopritele qui sotto e scegliete il vostro abbinamento preferito!

Come indossare la gonna in jeans: con blusa e ciabattine basse

La minigonna in denim è un vero passe-partout specialmente d'estate quando abbiamo voglia di look rilassati ma pur sempre chic. Provate a mixarla con una blusa con maniche ampie e fiocchetti a contrasto, e un paio di ciabattine in pelle e otterrete una mise da giorno perfetta.

Minigonna di jeans MANGO, blusa ampia ZARA, ciabattine in pelle matelassé OVYE

Credits: shop.mango.com, zara.com, ovye.it

Come indossare la gonna in jeans: con t-shirt e stivaletti

Se cercate qualcosa di più sofisticato e glam, il modello che fa per voi è una denim skirt in versione midi. Basteranno una t-shirt, magari a righe in stile navy, e un paio di stivaletti bianchi (nostra grande passione anche sui look estivi, provare per credere!) e il gioco è fatto!

Gonna di jeans midi LOST INK, t-shirt a righe VILA, stivaletti bianchi BY FAR

Credits: zalando.it, mytheresa.com

Come indossare la gonna in jeans: con camicia e sandali alti

E chi l'ha detto che la gonna di jeans possa anche esser super seducente? Puntate su un modello con spacco sexy, abbinateci una camicia bianca dal taglio pulito e dei sandali alti del genere "to die for".

Gonna di jeans con spacco LEVI'S, camicia bianca MARELLA, sandali con listini JIMMY CHOO

Credits: zalando.it, it.marella.com, jimmychoo.com

Come indossare la gonna in jeans: con blusa e sneakers

Tra i modelli di denim skirt più amati c'è senz'altro lei, quella leggermente svasata con fila centrale di bottoni. Da valorizzare con una blusa a fiori per conferirgli un'aria romantica. Ai piedi un paio di sneakers bianche che vanno su tutto et voilà, siete pronte per affrontare la giornata.

Gonna di jeans con bottoni WHY7, blusa a fiori & OTHER STORIES, sneakers bianche SUPERGA

Credits: zalando.it, stories.com, superga.com

Come abbinare la gonna in jeans: con t-shirt e espadrillas

Mood vacanziero anche in città (almeno quello)? Sì, grazie! Mixate la vostra gonna di jeans con una t-shirt dal messaggio inequivocabile e un paio di espadrillas in corda. Vi sentirete in Riviera in un lampo (sperando di poterci andare anche fisicamente prima o poi!).

Gonna di jeans RICH & ROYAL, t-shirt bianca con scritta BELLA FREUD, espadrillas CASTAÑER

Credits: zalando.it, net-a-porter.com