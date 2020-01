La gonna nei prossimi mesi si sfoggia con i combat boots per un contrasto cool che renderà i vostri look irresistibili.

Non dite che non vi avevamo avvisato: gonna e anfibi convoleranno a nozze in primavera. Testimoni dell’unione le tendenze 2020 che l’hanno già decretata fashion-matrimonio dell’anno.

Emblema di femminilità e delicatezza lei, più punk e di carattere loro, sono due anime opposte che si attraggono e che non attendono altro che l'arrivo di temperature più miti per coronare il loro sogno d’amore: essere indossati in combinazione.

In pochi scommettono su questa coppia ma noi vi assicuriamo che funzionerà. Curiose di scoprire maggiori dettagli? Ecco a voi come indossare gonna e anfibi per la primavera 2020.

Come indossare gonna di jeans e anfibi

L'abbinamento più naturale è sicuramente con la gonna di jeans, che per la sua versatilità si sposa molto bene con un paio di anfibi. Sceglieteli bianchi con lacci neri a contrasto. Sopra optate per una giacca azzurra con maxi tasche modello camicia e al polso una city-bag verde bosco a stampa coccodrillo che sembra atterrata sul look giusto, al momento giusto.

Giacca &OTHER STORIES, gonna GRLFRND, borsa BALENCIAGA, anfibi CARMENS

Come indossare gonna lunga e anfibi

Cosa c’è di meglio che combinare la determinazione di un paio di combat boots con la grinta dell’animalier? Ebbene, scegliete una gonna lunga stampa leopardo, degli anfibi dalla linea pulita ed essenziale ma con quel giusto tocco punk, aggiungete una nota di colore caldo con un dolcevita ruggine e, dulcis in fundo, un cappello maschile a tesa larga nero. Per un look di carattere.

Gonna EMILIA WICKSTEAD, pullover FALCONERI, cappello MAISON MICHEL, anfibi JIMMY CHOO

Come indossare gonna plissettata e anfibi

Una combo che non fa un plissé! Anfibi e gonna a pieghe sono una liaison molto accattivante. Se poi ci aggiungiamo un gioco di stampe e di colori difficili da accostare tra loro, diventa una gran bella sfida. Noi abbiamo scelto una pleated skirt a fantasia geometrica blu e rosso sangria e ne abbiamo richiamato le tonalità con una maglia a mezze maniche a righe orizzontali e verticali. Per spezzare, l’anima rock di un paio di anfibi neri con borchie e fibbie e una bolerino in pelle nera dal design essenziale.

Gonna ZARA, giacca RTA, maglia COS, anfibi TWINSET

Come indossare gonna a tubino e anfibi

In un look total leather e total black, un paio di anfibi cadono proprio a puntino. Optate per un paio con tacco largo che daranno ulteriore slancio a un outfit di pelle nera con gonna a tubino a vita alta e camicia dalla linea leggermente over, da portare dentro sblusata. Sopra un capospalla black and white sarà il capo perfetto per aggiungere personalità all’ensemble.

Trench BEATRICE B., gonna MANGO, camicia H&M, anfibi VICTORIA

Come indossare gonna di tulle e anfibi

Come una "principessa rock". Prediligete una gonna in tulle rosa cipria dall’attitude molto romantica e femminile, aggiungete una felpa sporty grigia con stampa lettering o logo bianco e una borsa a tracolla matelassé che richiami la sfumatura della skirt. Ai piedi un paio di anfibi bordeaux aggiungeranno la giusta nota di contrasto e renderanno meno "stucchevole" il look.

Gonna REDVALENTINO, pullover DIOR, borsa MIU MIU, anfibi DR. MARTENS