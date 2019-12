Mini oppure lunga, con spacco o chiusa da bottoni, a vita alta o a matita: la gonna di jeans si riprende il suo posto d’onore tra gli essentials della stagione fredda. Ecco come abbinarla.

Dici denim e subito pensi ai pantaloni, irrinunciabile passepartout di ogni stagione e occasione. Ma tra le tante declinazioni del tessuto di Genova per l’autunno-inverno 2019 c'è anche lei, la gonna di jeans.

Mini oppure lunga, con spacco o chiusa da bottoni, a vita alta o a matita, la denim skirt è pronta a riprendersi il suo posto d’onore tra gli essentials del guardaroba invernale.

Versatile proprio come i suoi fratelli maggiori ma dotata di un aplomb decisamente più chic e femminile, si presta a una varietà di abbinamenti pressoché infinita.



L’importante - as usual - è puntare sui capi e sugli accessori giusti! Sì a maglioncini di lana e pullover a collo alto, così come a stivali e stivaletti di ogni genere, magari a effetto rettile o pitone come vuole il trend del momento.

Via libera anche a giacche formali, bluse di seta fluida in stile bohémien, felpe cropped dal mood anni ‘90 e agli immancabili anfibi (per la gioia delle inguaribili nostalgiche). E poi décolleté, maxi bag in pelle, camicette stampate, mocassini. Insomma, una volta individuata la gonna di jeans che vi piace di più tra le tante proposte di stagione non dovrete fare altro che sbizzarrirvi con accostamenti e mix&match.

Il segreto per evitare strafalcioni e andare sul sicuro sta nell’indossarla con tutti quei pezzi dell'armadio che solitamente mettereste con un paio di jeans. Ecco qualche spunto da cui partire. Pronte a prendere appunti?







Gonna di jeans midi e stivali alti



Se siete alla ricerca di una soluzione davvero passepartout per l'inverno, che funzioni in ufficio ma anche per l'aperitivo, optate per una gonna di jeans midi o lunga non troppo attillata e abbinatela a un paio di stivali alti. Otterrete una "base" perfetta per i look della stagione fredda, da completare a seconda dell'occasione (o dell'umore). La nostra combo preferita? Quella con la camicia di seta. Très chic.





Gonna in denim con cintura da annodare in vita e apertura sul davanti con bottoni BENETTON, blusa in georgette stampata con fiocco in velluto TEMPERLEY LONDON, clutch in pelle con manico ad anello in metallo CHLOÉ, stivali alti in pelle effetto coccodrillo PARIS TEXAS.

Credits: benetton.com, net-a-porter.com, matchesfashion.com, mytheresa.com







Gonna di jeans corta e giacca



Se pensate che sia arrivato il momento archiviare la vostra mini sdrucita, vi state sbagliando di grosso. Indossarla anche in autunno (e in inverno) si può! Tutto sta nell'eviare gli eccessi. Vietate scollature profonde e top corti: per sdrammatizzarne il mood, meglio indossarla insieme a capi e accessori dal tono formale, come una giacca doppiopetto o un paio di décolleté.





Minigonna di jeans a vita alta con orlo sfilacciato SAINT LAURENT, blazer doppiopetto dalla linea oversize TOPSHOP, body a manica lunga in modal e cashmere ultralight INTIMISSIMI, décolleté con tomaia in pied-de-poule e maxi fibbia ROGER VIVIER.

Credits: intimissimi.com, topshop.com, mytheresa.com







Gonna di jeans lunga e stivaletti



Vi piace lo stile easy chic? La combo "gonna di jeans e stivaletti" è ciò che fa al caso vostro. I modelli che si sposano meglio con questo tipo di calzatura sono quelli lunghi e midi con spacco, ma nulla vieta di cimentarsi con altri accostamenti. Per enfatizzare il mood rilassato e cozy dell'insieme, completate l'outfit con un dolcevita oversize e una maxi bag dalle linee morbide.





Gonna di jeans lunga con spacco e orlo sfilacciato FREE PEOPLE, dolcevita in lana dai volumi leggermente over WEEKEND MAX MARA, daily bag in pelle ZANELLATO, stivaletti in pelle con pattern-logo a rilievo FENDI.

Credits: zalando.it, weekendmaxmara.com, net-a-porter.com, zanellato.com







Gonna di jeans con bottoni e maglioncino

Alzi la mano chi non ne ha posseduta almeno una. La minigonna di jeans con bottoni sul davanti è un vero cult che ci riporta immediatamente indietro nel tempo, e più precisamente agli anni '90. Oggi come allora, si porta con maglioncino a v e mocassini, in perfetto stile college.





Minigonna in denim con bottoni gioiello LEANDRA X MANGO, maglione a trecce con ampio scollo a v e profili a contrasto MISSONI, calzini a costine SANDRO PARIS, mocassini in pelle a motivo rettile & OTHER STORIES.

Credits: missoni.com, mango.com, sandro-paris.com, stories.com







Gonna di jeans sotto il ginocchio e crop top

A proposito di anni '90, ecco un'altra idea look che piacerà alle affezionatissime del mitico decennio. Gli elementi per una full immersion nel passato ci sono proprio tutti: la pencil skirt in denim stretch, la felpa cropped - ovvero cortissima - il marsupio (sì, ancora lui!) e, ovviamente, gli inossidabili anfibi.









Pencil skirt in denim a vita alta PRADA, felpa cropped con logo stampato GIVENCHY, marsupio in pelle matelassé GUCCI, combat boots in pelle con fibbia ZARA.

Credits: mytheresa.com, farfetch.com, gucci.com, zara.com