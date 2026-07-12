Dai bikini minimal ai modelli interi con dettagli cut-out, il nero si conferma il protagonista assoluto dell'estate. Ecco le proposte da aggiungere subito alla wishlist

C'è una certezza che ogni estate torna puntuale: i costumi da bagno neri non passano mai di moda. Anzi, stagione dopo stagione riescono a reinventarsi, conquistando le nuove collezioni con modelli contemporanei, nuovi dettagli e tessuti sempre più ricercati.

Nell'estate 2026 il total black si conferma una delle scelte più amate, perfetta sia in spiaggia che a bordo piscina.

Costumi interi neri: il ritorno del costume più elegante di sempre

Il costume intero nero continua a essere uno dei grandi protagonisti della stagione. Le nuove proposte svelano linee essenziali, scollature profonde, schiene scoperte e tagli cut-out.

Non mancano però dettagli gioiello, arricciature, spalline asimmetriche e tessuti testurizzati che trasformano un capo basic in un modello chiave da indossare al mare o come top per le vostre serate estive.

Il costume nero interno infatti è perfetto da indossare anche fuori dalla spiaggia con una camicia di lino oversize o una gonna lunga: l' alleato versatile per accompagnare le giornate estive fino all'ora dell'aperitivo.

Bikini neri: minimal, ma d'effetto

Anche i bikini neri si rinnovano seguendo le tendenze dell'estate 2026. Tra i modelli più desiderati troviamo triangoli essenziali, reggiseni a fascia, slip sgambati e silhouette anni Novanta, affiancati da versioni con laccetti, dettagli metallici, anelli, drappeggi e finiture in contrasto.

Essenziale ma con carattere, il bikini nero si presta infatti a infinite interpretazioni: essenziale per chi ama lo stile più semplice o più audace nelle versioni con trasparenze, cut-out o applicazioni luminose.

Che si scelga un costume intero dal design sofisticato o un bikini dalle linee pulite, il nero rimane il passe-partout dell'estate. Questo infatti è il capo che non dovrebbe mai mancare in valigia. Perché alcune tendenze passano, mentre il fascino del total black continua a conquistare stagione dopo stagione.

Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto, vi sveliamo la nostra selezione con i costumi neri più interessanti per la stagione estiva. E attenzione, perché quest'estate il vero rischio non è la scottatura… ma un colpo di fulmine dietro l'angolo.

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