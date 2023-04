Anche voi pazze per le gonne a tubino? Questo è il look perfetto su cui puntare questa primavera!

Ci piacciono perché sono super femminili, rimandano all'immaginario bon ton degli anni 50-60 e danno subito un tocco chic a tutto il guardaroba! Stiamo parlando delle gonne a tubino (o longuette), un evergreen che non conosce mode e che, anzi, torna alla ribalta anche tra le tendenze della primavera 2023.



Ma come indossarle? Sicuramente il look che ci presenta l'attrice e creator digitale Martina Pinto è tra quelli da segnarsi subito e copiare fedelmente!





Martina indossa un total look in cui la vera protagonista è proprio una gonna a tubino del brand Please in denim a righe orizzontali bianche e blu che arriva al ginocchio (la trovate sul sito di Please)







La fantasia striped la rende più giocosa e dà un tocco navy style a tutto l'insieme. L'abbinamento ideale è con una camicia dal taglio un po' maschile, a righine verticali azzurre in stile regimental, da portare dentro la gonna davanti e lasciata fuori dietro, un trucco di styling che dona movimento e rende il tutto meno "ingessato" e formale.



E per le scarpe? La combo ideale, il matrimonio perfetto per ogni gonna a tubino che si rispetti, è con un bel paio di decollete a punta con tacco kitten, il giusto compromesso tra eleganza e praticità, perfette per non soffrire eccessivamente su tacchi vertiginosi.

E voi come indossereste la vostra gonna a tunino?