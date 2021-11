Il Natale si avvicina e il brand lo celebra con una nuova collezione composta da capi e accessori perfetti per affrontare con stile il magico periodo delle feste.

Qual è la cosa che conta davvero durante le feste natalizie? Tory Burch non ha dubbi: riuscire a passare quanto più tempo possibile con le persone che si amano, circondarsi del loro affetto, ma soprattutto sentirsi liberi di fare tutto ciò che si desidera.

Dopo un Natale un po’ sottotono, che in molti l'anno scorso hanno dovuto trascorrere lontano dai propri cari, il brand vuole lanciare un messaggio di ottimismo, speranza e libertà e in vista delle prossime festività ha presentato una collezione che è un vero e proprio invito a staccare la spina, a lasciarsi andare e a vivere a pieno ogni momento.

Per entrare al meglio nello spirito delle feste, Tory Burch ha presentato infatti la sua nuova Holiday Collection: una collezione giocosa e colorata, composta da una ricca selezione di capi e accessori da sfoggiare durante le feste o da far trovare sotto l’albero a qualcuno per strappargli un sorriso.

Holiday Collection: la nuova collezione di Tory Burch che rende omaggio alle feste

Capi dai tessuti eleganti, come velluto, tulle, lurex e satin, si combinano a silhouette più casual e sono la prova che non servono necessariamente delle occasioni speciali per tirarli fuori dall’armadio. Per un pranzo in famiglia, per incontrare gli amici di sempre: si possono indossare anche ogni giorno, ogni volta che si vuole.

Tutti i look della collezione coniugano perfettamente comfort e stile. Ed è così che Tory Burch propone nel guardaroba per le feste, felpe e t-shirt in maglia dai riflessi metallizzati, pantaloni in taffetà con elastico in vita e vestiti a maniche lunghe dalle stampe optical. Da abbinare ai tacchi, ma anche alle sneakers più comode della scarpiera.

Menzione speciale per i pois bianchi e neri che danno un tocco brioso e divertente a giacche a vento, abiti in guipure, cardigan e persino calzature.

E a proposito di scarpe, borse e piccoli accessori, quelli della nuova Holiday Collection spaziano dalle ballerine con pom pon ai cappelli a falda larga con monogram a T, dalle borse a tracolla con catenina dorata ai più romantici cerchietti per capelli. Tutti impreziositi da fiori, ricami e altri dettagli ricercati che li rendono il pezzo giusto da regalare (o regalarsi) questo Natale.

