Dalle aste pre-loved agli eventi in boutique, passando per collezioni etiche e produzioni responsabili: i brand che celebrano la Giornata della Terra trasformano lo stile in un gesto consapevole

Il 22 aprile, si celebra la Giornata della Terra , un appuntamento che negli anni ha assunto un significato sempre più urgente e concreto. Nata nel 1970 come movimento di sensibilizzazione ambientale, questa ricorrenza coinvolge oggi milioni di persone, istituzioni e aziende in tutto il mondo, unite dalla necessità di ripensare il nostro rapporto con il pianeta. Non è più soltanto un momento simbolico, ma un’occasione reale per interrogarsi sulle scelte quotidiane e sul loro impatto a lungo termine.

Giornata mondiale della Terra: vestire il cambiamento

In questo scenario, anche la moda - da sempre specchio dei cambiamenti sociali e culturali - è chiamata a una trasformazione profonda. Se per anni il settore è stato associato a ritmi produttivi accelerati e consumo rapido, oggi sta ridefinendo le proprie priorità, mettendo al centro responsabilità, trasparenza e innovazione. La sostenibilità non è più infatti un linguaggio di nicchia, ma una direzione sempre più condivisa che attraversa materiali, processi e modelli di business.

Cresce così anche l’attenzione verso pratiche come il riuso, l’upcycling e la produzione consapevole, che permettono di ridurre gli sprechi e dare nuova vita agli oggetti. Iniziative come quella di 1000LANDS, che promuovono il second hand di lusso, raccontano un cambiamento culturale prima ancora che estetico: scegliere ciò che esiste già diventa un gesto di valore, oltre che di stile. Allo stesso tempo, brand come Annapurna dimostrano come sia possibile intervenire in modo concreto anche sul piano produttivo, investendo in filiere sostenibili, materiali certificati e sistemi energetici a basso impatto.

Quello che emerge è un nuovo modo di intendere la moda: più lento e più attento alla qualità che alla quantità. Un approccio che invita a comprare meno, ma meglio, privilegiando capi destinati a durare nel tempo e a raccontare una storia. Perché oggi, più che mai, lo stile si misura nella capacità di riflettere valori e scelte.

La Giornata della Terra diventa così anche per il fashion system un momento di riflessione e ripartenza, un invito a immaginare un futuro in cui creatività e responsabilità possano coesistere. E in cui ogni acquisto, ogni collezione, ogni progetto possa contribuire - anche nel suo piccolo - a un cambiamento più ampio e necessario.

Giornata della Terra 2026: la moda celebra la sostenibilità LAMUNT - Dalla sua fondazione, LaMunt punta sulla sostenibilità e sulla durabilità dei suoi capi. Il kit di riparazione GEAR AID® Tenacious Tape™, 6 toppe adesive da applicare sui capi outdoor danneggiati, prolungano la vita dell'abbigliamento tecnico evitando sprechi e nuovi acquisti. Caratterizzate dal potente adesivo e dalla resistenza alle condizioni più estreme, le toppe LaMunt sono perfette per riparare capi in nylon, poliestere e tela. Facilissime da applicare - basta assicurarsi che la zona danneggiata sia pulita e ben asciutta e premerle sulle aree danneggiate -, aggiungono un tocco di design a giacche, fleece e pantaloni rovinati con monogram e grafiche ispirate alle montagne.



Credits: Courtesy of Press Office

STELLA McCARTNEY - Per questa Giornata della Terra, Stella McCartney rinnova il suo impegno nella tutela del pianeta con una serie di ritratti dedicati a Madre Terra, con protagonista Renée Rapp. Fin dagli esordi, il brand britannico dimostra come lusso e sostenibilità possano non solo coesistere, ma evolvere insieme, dando forma a una moda più consapevole. La campagna mette in luce una capsule collection incentrata sullo slogan “Mother Lover”: ogni capo è realizzato in cotone biologico, che rispetto al cotone convenzionale richiede il 71% in meno di acqua, il 62% in meno di energia e non prevede l’uso di pesticidi nocivi. Un dato ancora più significativo se si considera che meno del 2% della produzione globale di cotone è biologica, mentre oltre il 98% resta legata a coltivazioni tradizionali. Utilizzato dal brand già dal 2008, il cotone biologico rappresenta una scelta fondamentale per ridurre l’impatto ambientale della moda: a differenza delle coltivazioni convenzionali, elimina sostanze chimiche dannose e contribuisce a preservare la salute del suolo, migliorando la capacità di trattenere acqua e carbonio. Oggi l’impegno di Stella McCartney va oltre, grazie alla collaborazione diretta con le aziende agricole della propria filiera per introdurre pratiche rigenerative. Questi metodi non solo ripristinano la fertilità del terreno e favoriscono la biodiversità, ma migliorano anche le condizioni di lavoro degli agricoltori e contribuiscono a catturare carbonio dall’atmosfera.



Credits: Courtesy of Press Office

CANALI - Per Canali, la sostenibilità è una responsabilità quotidiana: un modo di interpretare il fare impresa che nasce dalla propria cultura manifatturiera italiana, dalla cura per le persone e dal legame profondo con il territorio. Questo approccio prende forma nel progetto CAre, attraverso cui l’azienda traduce i principi ESG in azioni concrete lungo tutta la catena del valore, con l’obiettivo di generare un impatto positivo, misurabile e duraturo nel tempo. Il progetto si inserisce all’interno di un Piano Strategico di Sostenibilità orientato al 2030 nel quale la sostenibilità diventa una lente attraverso cui rileggere ogni scelta aziendale, rafforzando la coerenza tra identità, innovazione e responsabilità. A rafforzare ulteriormente il legame con il territorio è il programma di volontariato aziendale, che offre ai dipendenti la possibilità di dedicare 16 ore del proprio tempo lavorativo ad attività sociali e ambientali. Tra le iniziative attivate, Canali collabora con realtà di riferimento, già sostenute attraverso la Fondazione Canali, come “IlPaese Ritrovato” della Cooperativa La Meridiana, primo villaggio Alzheimer in Italia, e come la Fondazione Maria Letizia Verga, impegnata nella cura e nella ricerca sulle patologie emato oncologiche pediatriche. I dipendenti partecipano attivamente ad attività solidali rafforzando un modello di responsabilità condivisa e coinvolgimento diretto. L’iniziativa è stata da poco introdotta ma ad oggi le ore donate sono già 431. Nel complesso, il progetto CAre rappresenta l’espressione di un modello d’impresa che integra eccellenza produttiva e responsabilità sociale, visione internazionale e radici territoriali. Un percorso fondato sulla cura per il lavoro, per le persone e per l’ambiente – che guida Canali verso un futuro sostenibile, coerente e condiviso.



Credits: Courtesy of Press Office

DOTZ - – In occasione della Giornata della Terra, DOTZ presenta Mediterranea, una collezione che celebra la moda come espressione estetica e, al tempo stesso, come racconto consapevole del mondo che ci circonda. Un dialogo armonico tra natura, cultura e artigianalità, valori fondanti del brand creato nel 2017 da Rodrigo Doxandabarat e Anderson Presoto. Mediterranea nasce dall’osservazione dei paesaggi: le sfumature agrumate del mandarino, il blu intenso del mare, la luce calda delle coste. Suggestioni naturali che si trasformano in linguaggio estetico attraverso colori, texture e materiali. I tessuti jacquard, esclusivi, evocano la biodiversità marina con motivi di pesci mediterranei, impreziositi da riflessi dorati e argentati che richiamano il movimento dell’acqua e la luce del sole. La collezione invita a riscoprire un legame autentico con la Terra anche attraverso il valore del fatto a mano. Le lavorazioni artigianali e la cura dei dettagli raccontano un approccio consapevole, dove ogni creazione è frutto di tempo, attenzione e rispetto per le risorse.



Credits: Courtesy of Press Office

1000LANDS - il 22 aprile 1000LANDS lancia l’asta speciale dedicata alla sostenibilità “Be conscientious, go green, choose preloved”, un progetto che rende omaggio alla moda anti-spreco attraverso la selezione di pezzi must e senza tempo. Creazioni iconiche, pensate per durare e tramandarsi, diventano emblema di un lusso che rifiuta la logica del fast fashion e abbraccia quella della permanenza. Scegliere il pre-loved significa acquistare un prodotto a impatto ambientale quasi nullo, prolungandone il ciclo di vita e sottraendolo alla cultura dell’usa e getta. Ma non solo: 1000LANDS ha la sua base in Italia e promuove una filiera di acquisto corta e responsabile. Comprare attraverso la piattaforma equivale a privilegiare uno shopping “a km 0”, riducendo trasporti inutili e quindi emissioni, trasformando ogni scelta in un gesto concreto a favore del pianeta. 1000LANDS si fa così portavoce del messaggio Earth Day, offrendo ai consumatori la possibilità di tradurre i valori della sostenibilità in un gesto tangibile: comprare meno, comprare meglio, comprare ciò che resiste al tempo. Oggi più che mai è necessario ridurre gli sprechi, valorizzare l’artigianalità e premiare i prodotti ben fatti e durevoli. Less is more non è soltanto un principio estetico, ma una filosofia ambientale: l’accumulo è nemico del pianeta, mentre la scelta ragionata costruisce futuro.



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AMOR Y MEXCAL - Amor y Mezcal sceglie la lentezza come manifesto e l’artigianato come atto culturale. I suoi accessori - cappelli, borse e pezzi unici - nascono da fibre naturali lavorate a mano da artigiani in Ecuador, Colombia e Messico. Ogni creazione custodisce tecniche ancestrali e identità locali, dando forma a una sostenibilità che è insieme sociale, culturale e materiale. Qui il lusso non è nella produzione di massa, ma nella durata e nel valore delle storie che ogni oggetto porta con sé.



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ANNAPURNA - storica eccellenza italiana nel settore della maglieria dal 1978 – celebra la Giornata della Terra con alcuni capi della collezione Primavera/Estate 2026, riaffermando il proprio impegno verso un’innovazione sostenibile e un approccio responsabile alla produzione. Da sempre, il marchio si distingue per un’attenta ricerca e per l’utilizzo di filati naturali, certificati e sostenibili, affiancati da processi produttivi consapevoli che garantiscono qualità e durabilità nel tempo, fornendo un esempio di economia circolare applicata alla moda. Il 100% degli scarti tessili prodotti viene riciclato, mentre il sistema di produzione interno è progettato per recuperare vapore acqueo e ridurre drasticamente gli sprechi. Inoltre, il 60% dell’energia necessaria alle attività produttive proviene da impianti fotovoltaici installati in azienda, abbattendo le emissioni e promuovendo l’autosufficienza energetica. Tutti i materiali sono garantiti da certificazione OEKO TEX®, a garanzia dell’assenza di sostanze nocive nei tessuti.



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ERGON - Fondato da Marietta Karpathiou, ’ergon è molto più di un brand: è un progetto culturale che reinterpreta l’eredità greca in chiave contemporanea. Le sue creazioni, prodotte interamente in Grecia, nascono dalla collaborazione con artigiani locali e dall’uso di tecniche tradizionali. L’attenzione all’upcycling trasforma gli scarti in accessori e oggetti unici, mentre le edizioni limitate, firmate e numerate, valorizzano l’idea di un lusso consapevole e identitario.



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ISOLE & VULCANI - Nato a Filicudi, nel cuore delle Eolie, ISOLE & VULCANI propone una moda profondamente connessa alla natura. Il beachwear senza cuciture, realizzato in cotone organico certificato GOTS e tinto con pigmenti naturali, riflette un approccio che rifiuta stagionalità forzate e sprechi. Ogni capo è pensato per durare nel tempo, adattarsi a ogni corpo e combinarsi liberamente, incarnando una filosofia di consumo consapevole e rispetto per l’ambiente marino.



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NORT BEACHWEAR - Tra i colori della Costa Smeralda prende vita Nort Beachwear, marchio ecosostenibile fondato dai fratelli Tronelli. Le collezioni di swimwear e leisurewear utilizzano tessuti ultraleggeri realizzati con materiali 100% riciclati e rigenerati, certificati OEKO-TEX Standard 100. La produzione, interamente italiana, e il packaging a ridotto impatto ambientale rafforzano un approccio responsabile che si riflette anche nella palette cromatica, ispirata alle tonalità naturali della terra e del mare.



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ORIENS - In occasione dell’Earth Day 2026, Oriens presenta REAL CHARACTERS, una campagna fotografica che racconta l’identità del brand attraverso persone reali, lontane da costruzioni artificiali. Un progetto che riflette i valori fondanti di sostenibilità e consapevolezza, traducendo in immagini l’approccio di upcycling poetico e slow making che caratterizza Oriens. Realizzata con tessuti naturali provenienti da corredi vintage e antichi, la campagna mette al centro capi unici, rielaborati e mai replicati, che diventano espressione autentica di chi li indossa. Gli scatti restituiscono un’estetica spontanea e non costruita, dove gesti, corpi e materia dialogano in modo essenziale e diretto. La narrazione visiva si sviluppa in modo intimo e naturale, lasciando emergere la personalità di ogni individuo e il legame profondo con il capo indossato. Un invito a riscoprire una bellezza più vera, fatta di imperfezioni, memoria e connessione.



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SODINI - Sodini celebra la Giornata della Terra con Rio Verde, nuova linea della collezione SS26 ispirata alle suggestive cascate abruzzesi. Il progetto, guidato dal concept “Green Touch”, traduce la bellezza della natura in gioielli realizzati con materiali riciclati: beads trasparenti e coprenti nelle sfumature del verde acqua e del carta da zucchero, arricchite da dettagli dorati. Una collezione luminosa e contemporanea che unisce estetica e consapevolezza, invitando a indossare la natura con rispetto.



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TRC - La Giornata Mondiale della Terra è un momento dedicato alla riflessione sull’impatto delle nostre scelte sull’ambiente e sulla necessità di adottare modelli più responsabili e consapevoli. Un tema che trova una naturale connessione nella collezione Spring Summer 2026 di TRC, dove innovazione tecnica e ricerca sui materiali si intrecciano con una visione contemporanea di sostenibilità. Alla base della collezione vi è infatti un dialogo costante tra tradizione manifatturiera e sperimentazione, grazie alla collaborazione con realtà d’eccellenza come Candiani, punto di riferimento per il denim sostenibile, e Grassi, azienda storica sensibile ai temi dell’economia circolare. Ne nasce un menswear tecnico e consapevole, in cui tessuti naturali, trattamenti innovativi e costruzioni funzionali danno vita a capi pensati per durare nel tempo, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando un approccio più responsabile al design e alla produzione.



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