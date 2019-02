L'autunno inverno 2019 di Giorgio Armani celebra il blu, da sempre uno dei colori simbolo della maison

Rapsodia in blu. S'intitola così la sfilata autunno inverno 2019 di Giorgio Armani, presentata ieri sera negli spazi del Silos in zona Tortona a Milano. E proprio il blu, nelle sue sfumature profonde e vibranti, diventa protagonista indiscusso in passerella. Un colore speciale per Giorgio Armani, che da molti anni, non a caso, l'ha eletto sua divisa quotidiana.





E così quella che è stata definita “la nuance armaniana per eccellenza” - insieme al greige - gioca con le silhouette care alla maison, in un susseguirsi di riferimenti militari, seduzioni orientali, stampe e segni grafici.









Si parte con i look da giorno, giacche corte e pantaloni da cavallerizza, cappotti ad astuccio e blosuon drappeggiati. La donna è come sempre femminile ma senza languori. Velluti morbidi luccicanti, tessuti cangianti, una stampa trompe l'oeil e una rosa stilizzata che viene usata come pattern, anche sugli inviti dello show.





La sera si fa scintillante, con paillettes squadrate, intarsi lamé, trasparenze, frappe in raso lucido, punti luce con forme sempre aderenti al corpo e spalle voluminose.





Sulla collezione maschile domina il soft tailoring: giacche doppiopetto dal volume compatto, completi sartoriali alternati a mise dall'allure sporty-chic, e il grande ritorno della cravatta, simbolo di un'eleganza senza tempo.





Speciale anche la location. Per la prima volta, infatti, la sfilata si è svolta al Silos, il museo di Armani che raccoglie e espone in modo permanente la retrospettiva di tutto il lavoro del designer, dalle prime collezioni alle ultime. Un luogo simbolico che sintetizza alla perfezione la sua vita e la sua opera.