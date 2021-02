Alzi la mano chi non vorrebbe ricevere in regalo un bel gioiello per San Valentino! Ecco tante idee preziose da suggerire al partner o da autoregalarsi per la Festa degli Innamorati

San Valentino fa rima con...gioielli! Non mentite, lo sappiamo bene che orecchini, anelli, bracciali and co sono sempre in cima alla lista dei regali più graditi da scartare per la Festa degli Innamorati. E poi di solito si dice che più il pacchetto è piccolo, più il contenuto è prezioso, no?

Dunque, visto che il 14 Febbraio è ormai alle porte e dare un "velato" suggerimento alla nostra dolce metà spesso non è affatto una cattiva idea (ci rimarrebbe decisamente peggio nel vedere la nostra espressione delusa davanti a un regalo poco azzeccato, fidatevi!), abbiamo preparato una selezione di gioielli e bijoux da cui potrà attingere a piene mani senza il pericolo di toppare. Sì, perchè sono davvero bellissimi, pensati per diversi budget e tutti perfettamente a tema (cuori a profusione in poche parole!).

Poi ovviamente non è mai da scartare l'opzione dell'autoregalo, anzi: una dichiarazione d'amore verso se stessi in piena regola è sempre cosa buona e giusta e a San Valentino lo è ancor di più!

San Valentino 2021: i gioielli e i bijoux a tema Valentine's Day Collection GUESS JEWELLERY



Credits: guess.eu

Collezione Puzzle DODO



Credits: dodo.it

Collana con cuori smaltati e pesino 1 grammo d'amore PLV MILANO



Credits: plvmilano.com

Anello "Love" CHIARA COSTACURTA



Credits: chiaracostacurta.com

Collana della capsule collection Coeur en fleurs di DIOR



Credits: dior.com

Orecchini a cuore JE NE SAIS PA BIJOUX



Courtesy of Press Office

Charm pendente con cuore e rosa PANDORA



Credits: it.pandora.net

Orologio Chronomat Lady in red gold 18 k BREILING



Credits: breitling.com

Anelli in platino con pietre preziose e diamanti TIFFANY & CO.



Credits: tiffany.it

Orecchini chandelier a cuore ROSANTICA



Credits: rosantica.com

Orologio Classic Fusion Orlinski HUBLOT



Credits: hublot.com

Anello contrariè in oro bianco con rubino e diamanti taglio cuore PISA DIAMANTI



Credits: pisaorologeria.com

Orologio con diamanti DEFY Midnight ZENITH



Credits: zenith-watches.com

Bracciale in oro rosa con diamante e pietra rossa della collezione Happy Hearts Wings CHOPARD



Credits: chopard.it

Bracciale in argento sterling placcato oro rosa EMPORIO ARMANI



Credits: armani.com

Anello a cuore puntinato NOVE25



Credits: nove25.net

Collana a catena Lovy Fighters TRUSSARDI



Credits: trussardi.com

Orecchini a cuore della collezione Green Tea by STROILI



Credits: stroilioro.com

Solitario in oro bianco con montatura 4 griffe e diamante ecologico LIVE DIAMOND



Credits: livediamond.it

Orecchini con perle e strass CHANEL



Credits: chanel.com

Anello con topazi blu della collezione You’re So Vine! di BEA BONGIASCA



Credits: beabongiasca.com

Bracciale rigido della collezione Infinity Heart SWAROVSKI



Credits: swarovski.com

Bracciale a catena con elementi in plexi GIORGIO ARMANI



Credits: armani.com

Orecchini a cuore 2JEWELS



Credits: 2jewels.it

Bracciale LES GEORGETTES BY ALTESSE



Credits: lesgeorgettes.com

Collana in oro giallo con charm a goccia smaltata ATELIER VM



Credits: ateliervm.com

Anello MESSIKA PARIS



Credits: messika.com

Anello della collezione Infinito dettaglidattimi



Courtesy of Press Office

Orologio con cinturino in saffiano ALVIERO MARTINI 1A CLASSE WATCHES



Credits: alvieromartini.it

Anelli con scritte romantiche in zirconi ANNARE' APULIA



Credits: annareapulia.wordpress.com

Collana GIOVANNI RASPINI



Credits: shop.giovanniraspini.com

Anello ACCHITTO



Credits: acchitto.it

Bracciale con charm SYDNEY EVAN



Credits: mytheresa.com

Anello freccia BARBARA BIFFOLI



Credits: barbarabiffoli.it

Orologio della collezione Sweet Heart HIP HOP



Credits: hiphopwatches.it

Anello Eyes GIULIA BARELA



Credits: giuliabarela.com

Anello PASQUALE BRUNI



Credits: it.pasqualebruni.com

Collana con charm a fiori BLISS



Credits: bliss.it

Orecchini in oro bianco SALVINI



Credits: salvini.com

Collana con fiore non ti scordar di me in argento e smalto colorato CHANTECLER



Credits: chantecler.it

Anello Margherita DAMIANI



Credits: damiani.com

Collana con scritta Love DIFFERENT CLASS



Credits: differentclass.it

Orecchini a cuore EDENLY



Credits: it.edenly.com

Bracciale con charms KIDULT



Credits: discoverkidult.com

Anello in oro rosa con cuore KULTO 925



Credits: kulto925.com

Orecchini pendenti con cuori smaltati ALCOOLIQUE



Credits: alcoolique.it

Orologio con cuore sul quadrante OLIVIA BURTON



Credits: oliviaburton.com

Anelli Say My Name LIL MILAN



Credits: lilmilan.com

Orecchini a cerchio con cuore MABINA GIOIELLI



Credits: mabina.it

Orologio della collezione dedicata ai single e ai cuori infranti SWATCH



Credits: swatch.com

Collana e orecchini a cuore MICHAEL KORS



Credits: michaelkors.it

Piastrina in argento 925 placcata in oro 24 carati OBYEAVEN



Credits: obyeaven.com

Anelli Ops Icon OPS OBJECTS



Credits: opsobjects.com

Anello in oro giallo con cuoricino PDPAOLA



Credits: pdpaola.com

Orecchini a forma di fiocco RADA'



Credits: rada.it

Orologio Presage SEIKO



Credits: seikowatches.com

Orecchini in oro bianco con diamanti RECARLO



Credits: recarlo.com

Collana con cuori RUE DES MILLE



Credits: ruedesmille.com

Orecchini a cuore in pizzo TITA' BIJOUX



Credits: titabijoux.com

Orologio VACHERON CONSTANTIN



Credits: vacheron-constantin.com

/ 60 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...