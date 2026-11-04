Scopriamo assieme i modelli più cool di gilet bohémien da segnarsi per la stagione.

Se ci riflettiamo bene, il 90% dei look fall-winter che consideriamo cool e dei quali ci innamoriamo all’istante si basa su alcuni elementi fondamentali e irrinunciabili: gli statement pieces.

Si inizia con borse e scarpe, si passa agli accessori e si finisce per arrivare a ciò che più di tutto definisce gli outfit autunnali: i capispalla.

Alla lista di giacche in pelle, faux fur, bomber e afghani che già adornano, elevano e rendono riconoscibili i nostri outfit autunnali, però, si aggiunge un altro protagonista alla categoria più desiderata da settembre a febbraio: il gilet.

Complice il trend boho - e, più che complice, responsabile in senso positivo della dilagante mania per tutto ciò che è folk, western e arriva dalle subculture gipsy - abbiamo assistito a una vera e propria marea di capi bohémien che hanno conquistato gli e-commerce (e il nostro guardaroba). Una valanga che, partita piano, con qualche accenno stilistico e dettaglio, ha finito per travolgere passerelle, social e street style e che si esprime a patire da giacche in suede con le frange e cowboy boots, passando alle giacche in velluto e ai copricapo e alle borse di perline, fino a un nuovissimo key piece boho che ogni settimana conquista la scena.

E così, ora, è arrivato il turno dei gilet.

Rigorosamente ricamati, decorati, impreziositi da paillettes e con più pelliccia possibile, i gipsy gilet sono il must have fashion che tutte vorremo - e dovremmo - avere nella nostra collezione.

Colorati e giocosi (ma anche non, per un’allure più dark ed elegante) i gilet sono quel je ne se quois che, finché non ci pensi, non pensi ti poss servire e dopo nn ne puoi po are a meno. Versatili, meno “imgonrati” di un giubbotto, ma altrettanto caldi e decisamente più alla moda, …

Colorati e giocosi (ma anche no, per un’allure più dark ed elegante), i gilet sono quel je ne sais quoi che, finché non ci pensi, non credi possa servirti, ma una volta indossato non puoi più farne a meno. Versatili, meno “ingombranti” di un giubbotto, ma altrettanto caldi e decisamente più alla moda, sono il capo ideale per quei giorni in cui cercate un “salva-look” dal minimo sforzo-massima resa.

Pronte a fare incetta di questo ultimo must-have? Date una sbirciatina alla nostra selezione dei migliori gilet boho per l’autunno 2026 e scegliete il vostro preferito!

Gilet per l'autunno 2026: i modelli da mettere in wishlist

Gilet con pelo ZARA

Credits: zara.com

Gilet Pauline ANTIK BATIK

Credits: antikbatik.com

Gilet effetto shearling PIOMBO CONTEMPORARY su Ovs

Credits: ovs.it

Gilet con pelo e decorazioni DESIGUAL

Credits: desigual.com

Gilet con pelo e ricami H&M

Credits: hm.com

Gilet jacquard con pelliccia LA DOUBLE J.

Credits: ladoublej.com

Gilet Lila CARELLI

Credits: shopcarelli.com

Gilet shearling MANGO

Credits: mango.com

Gilet in jacquard e pelliccia THE-ARE

Credits: the-are.com

Gilet Juno MAISON HOTEL

Credits: maisonh.com