Se il vostro frigo profuma di palude nonostante ripiani tirati a lucido, il colpevole è altrove. C'è una parte nascosta che quasi nessuno pulisce mai, ed è arrivato il suo momento.

Secondo le guide di Simpleetbon e Arredamento.it, molte persone non toccano per anni la vaschetta di raccolta condensa del frigo. È quel piccolo vassoio di plastica o metallo che raccoglie l’acqua di sbrinamento e vive nascosto dietro o sotto l’elettrodomestico.

Nel frattempo lì sotto si crea un mix non proprio chic: acqua stagnante, polvere, residui di ciboe, con il calore del motore, un profumo di muffa che prima o poi invade tutta la cucina. Se avete già lavato ripiani e cassetti e l’odore resta, è quasi sempre lei la responsabile.

Cos’è la vaschetta di raccolta condensa e dov’è nascosta

All’interno del frigo la condensa scende lungo la parete di fondo e finisce in un piccolo foro di scolo. Da lì un tubicino porta l’acqua in una vaschetta esterna, dove dovrebbe evaporare grazie al calore del compressore.

Nel manuale la potete trovare chiamata “vaschetta raccolta condensa”, “vassoio di raccolta dell’acqua di sbrinamento” o “vaschetta raccogligocce”. Nella pratica, di solito è:

sul retro del frigorifero , appena sopra il compressore, nella parte bassa

, appena sopra il compressore, nella parte bassa oppure sotto l’elettrodomestico, nei modelli più compatti o da incasso.

È fuori vista, quindi fuori mente. Finché non inizia a puzzare.

Perché diventa il punto più sporco del frigorifero

La vaschetta lavora in condizioni perfette per lo sporco: ambiente caldo-umido, poca aria che circola, schizzi di acqua che trascinano minuscoli residui organici. Se aggiungete polvere, peli di animali e lanugine, il risultato è una patina scura difficile da ignorare.

Le guide di Simpleetbon ricordano che, anche se il frigo dovrebbe stare fra 0 e 4 °C (valore indicato anche dall’agenzia francese per la sicurezza alimentare ANSES per limitare batteri come Listeria e Salmonella), la zona della vaschetta è molto più calda. Qui batteri e muffe trovano un habitat ideale per moltiplicarsi.

Il risultato pratico è un odore di acqua stantia o di fogna che esce dal retro del frigo e, piano piano, contamina anche gli alimenti, soprattutto quelli non chiusi bene.

Segnali che la vaschetta è da pulire subito

Ci sono alcuni indizi quasi infallibili:

il frigo continua a puzzare dopo una pulizia profonda interna

dopo una pulizia profonda interna l’odore è più forte vicino al retro o alla base dell’elettrodomestico

trovate acqua sul pavimento davanti al frigo o che esce dallo zoccolino

davanti al frigo o che esce dallo zoccolino il foro di scolo interno appare annerito, con residui visibili.

Tecnici di assistenza ed elettricisti lo confermano: quando il frigo perde acqua da sotto, spesso il problema è un foro intasato o una vaschetta di raccolta colma e sporca.

Pulizia profonda in 5 passi (circa 15 minuti)

1. Sicurezza e accesso

Scollegate la spina del frigorifero. Se è a libera installazione, staccatelo dal muro quanto basta per lavorare. Nei modelli da incasso può bastare rimuovere lo zoccolino della cucina e usare una torcia per individuare la vaschetta.

2. Rimuovere la vaschetta di raccolta condensa

Una volta vista, controllate come è fissata. In molti modelli basta tirare delicatamente verso di voi o sollevarla. Niente strattoni: se oppone resistenza, fermatevi e date un’occhiata al manuale.

3. Lavaggio classico (o “hack” bicarbonato-aceto)

Versate l’acqua stagnante nel lavandino. Per lo sporco normale, riempite la vaschetta con acqua tiepida e poco detersivo per piatti neutro, lasciate agire e strofinate con una spugna morbida. Se la patina è vecchia e grassa, potete seguire il metodo suggerito da diversi tutorial domestici: cospargere il fondo di bicarbonato di sodio, versare aceto bianco, aggiungere un po’ di detersivo in polvere e coprire con acqua calda. Dopo dieci minuti l’incrostazione si scioglie e si risciacqua facilmente. Evitate spugne abrasive e candeggina non ben risciacquata.

4. Pulire l’alloggiamento e il foro di scolo

Mentre la vaschetta è in ammollo, approfittate per aspirare polvere e peli nella zona del motore e dell’alloggiamento, usando la bocchetta stretta dell’aspirapolvere. All’interno del frigo togliete il cassetto delle verdure, individuate il foro di scolo e pulitelo con uno scovolino sottile o un cotton fioc rigido. Poi versate lentamente un bicchiere di acqua tiepida con poche gocce di aceto: dovreste vederla finire nella vaschetta.

5. Asciugatura e rimontaggio

Sciacquate bene la vaschetta, asciugatela alla perfezione con un panno in microfibra e rimettetela al suo posto, assicurandovi che sia stabile. Ricollegate la spina e controllate, nelle ore successive, che non compaiano più gocce d’acqua sul pavimento.

Frequenza ideale ed errori da evitare

Le guide di Simpleetbon e Arredamento.it consigliano di pulire la vaschetta di raccolta condensa del frigoalmeno ogni tre mesi. In case molto abitate, con bambini o animali domestici, può avere senso accorciare i tempi.

Per non dimenticarvene, funziona bene agganciare la pulizia al cambio stagione o a una grande spesa in cui svuotate già mezza cucina. Un promemoria sullo smartphone fa il resto.

Qualche errore da evitare:

usare spugne ruvide che graffiano la plastica, creando microfessure dove lo sporco si annida

che graffiano la plastica, creando microfessure dove lo sporco si annida forzare una vaschetta che sembra fissa : se non è chiaramente estraibile, meglio fermarsi

: se non è chiaramente estraibile, meglio fermarsi rimontarla ancora umida o con residui di detergente

usare prodotti aggressivi vicino a tubi e cavi senza poi risciacquare.

Una vaschetta pulita non rende solo più sopportabile aprire il frigo: aiuta l’elettrodomestico a lavorare meglio e vi risparmia quella telefonata al tecnico che, spesso, avrebbe potuto essere evitata con un quarto d’ora di pulizia profonda ogni stagione.