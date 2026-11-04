Dalle nuance neutre e delicate a quelle più vivaci e inaspettate: ecco 7 colori che si sposano alla perfezione con i pantaloni marroni.

Il marrone si conferma uno dei colori protagonisti della stagione autunnale (e questo di certo non è una novità), ma c’è un capo in particolare, declinato nelle sue sfumature più intense e avvolgenti, che da qualche mese a questa parte sta facendo strage di cuori: parliamo dei pantaloni.

Dal cioccolato al testa di moro, passando per il caramello e il tabacco: i pantaloni marroni, grazie alla loro innata eleganza e alla loro capacità di adattarsi a stili e occasioni diverse, hanno ormai sostituito a tutti gli effetti i “cugini” total black.

E se trovare dei modelli capaci di riflettere i propri gusti è davvero molto facile, capire quali colori abbinare ai pantaloni marroni, per valorizzarli al massimo e creare look tutt’altro che scontati, può risultare più complicato del previsto.

Eppure le possibilità di styling sono praticamente infinite. Con nuance neutre e delicate, per abbinamenti essenziali e versatili, con tonalità più vivaci, per combinazioni più audaci: ecco 7 idee rubate alle trend setter da cui prendere spunto quest’autunno.

***Con quali ballerine indossare i pantaloni? Ecco 5 combo a cui dare una chance quest’autunno***

Che colori abbinare ai pantaloni marroni: 7 combo da provare

01. Marrone + marrone

Per andare sempre sul sicuro, la cosa più facile da fare è una sola: optare per un total look marrone e indossare questo colore dalla testa ai piedi. E se temete di cadere nel banale, basta puntare su capi che strizzano l’occhio ai trend del momento, come dei pantaloni marroni a stampa check e un bomber in pelle dal fit oversize.

02. Marrone + nero

Un’altra combo, versatile, rassicurante e che non delude mai è quella con il nero. Per un look contemporaneo e chic, perfetto dall’ufficio all’aperitivo, potete indossare una polo in maglia total black sotto a un power suit marrone, al posto della classica camicia bianca.

03. Marrone + grigio

Per aggiungere un po’ di luminosità al look, anche il grigio può rivelarsi un ottimo alleato. Un cappotto corto con la sciarpa declinato in questo colore, ad esempio, si sposa molto bene con dei pantaloni marroni con le pince dal taglio sartoriale.

04. Marrone + azzurro

Quali colori abbinare ai pantaloni marroni per dare un twist ai look di tutti i giorni? Se non volete osare troppo potete accostarli a una camicia o a una blusa azzurra: è un mix che viene troppo spesso sottovalutato e che invece risulta molto sofisticato.

05. Marrone + viola

I pantaloni marroni, specialmente se declinati nelle sue sfumature più scure, si abbinano molto bene anche al viola. Come conferma questo look easy e rilassato composto semplicemente da un pullover viola, pantaloni color cioccolato a gamba larga e sneakers.

06. Marrone + rosso

Per un look di più grande impatto, avete due opzioni: o indossare i vostri pantaloni preferiti (meglio ancora se dai motivi animalier) con un capo in maglia rosso accesso.

07. Marrone + fucsia

In alternativa, potete provarlo in abbinamento con il fucsia. Sì, è una combo piuttosto audace ma questa nuance può rivelarsi la scelta ideale per smorzare il rigore di un total look marrone che rischia di risultare troppo cupo e scontato.

Foto: GettyImage