Nelle stagioni di mezzo dà il suo meglio e diventa protagonista di look stilosi e cool. Ecco come indossare il gilet questa primavera!





È il capo perfetto per giocare con il layering, ovvero costruire, strato dopo strato, un look funzionale agli sbalzi di temperatura del periodo ma al tempo stesso molto cool.

Stiamo parlando del gilet, grande alleato di stile, transeasonal e amatissimo dalle trend setter e it girl in circolazione. il modello che vedrete di più in giro da qui fino all'inizio dell'estate sicuramente quello in maglia, seguito dalle versioni in denim o sartoriali, da mixare con altri pezzi basic del guardaroba primaverile.

Per fornteggiare i cambiamenti del meteo e dissipare dubbi di stile abbiamo selezionato per voi 6 diverse inspo look rubate allo street style da cui farsi contagiare, perfette per questo inizio di primavera!





Come abbinare il gilet: a touch of red

Il modo migliore per indossarlo è sicuramente renderlo protagonista assoluto del vostro outfit. Scegliete un modello semplice in maglia di cotone in una sfumatura decisa di rosso, per ravvivare e dare un boot di energia e stile a un look giocato su nuance chiare e "morbide".

Come abbinare il gilet: trés trés chic

La "combo" più elegante e versatile della stagione, alla quale è difficile non cedere: il gilet di maglia in grigio chiaro dalla linea minimal si sposa alla perfezione con una semplice camicia bianca e dei pantaloni ampi in denim scuro. Slingback in vernice, maxi-bag a mano e bijoux faranno il resto!







Come abbinare il gilet: total denim





Il denim dicevamo, sì perché rimane uno dei leitmotiv del guardaroba di ogni stagione. Perché allora non declinarlo all over? Pantaloni e gilet di jeans sono i tasselli di un "completo" casual da indossare tutti i giorni assieme a una semplice t-shirt o una camicia.







Come abbinare il gilet: sartoriale e oversize





Un po' gilet e un po' soprabito: il maxi gilet è il capo più furbo della mezza-stagione, quando il clima è indeciso ma non la voglia di giocare con lo styling. Data la sua natura "ibrida" il gilet oversize ricopre il ruolo del capospalla senza appesantire, dando un contributo significativo al vostro stile!







Come abbinare il gilet: scandi-chic







Mix di ispirazioni e un boost di energia e spensieratezza: lo stile scandi, già da qualche stagione imperante su IG e affini, ci lascia libere di giocare"! In questo mood il gilet è tra i pezzi chiave, serve per dare ritmo o spezzare il look, creando, a livello visivo, una "pausa" tra il romanticismo della blusa e le righe dei pantaloni!





Come abbinare il gilet: go big or go home!





Un look facile-facile ma dall'effetto "bold": basta prendere un gilet un po' eccentrico, da indossare con sotto una tee bianca e un paio di pantaloni in denim dalla forte personalità e l'outfit è pronto. Non temete di osare, il trend massimalista è tornato in auge, anche su semplicissimo daily look!