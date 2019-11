Strutturato, morbido, in vinile: il capospalla più cool dell'autunno inverno 2019 esalta il punto vita e diventerà un passepartout per tutto l’inverno.



“Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”. Nell'Autunno Inverno 2019, non ci sono dubbi, nulla è più bello della giacca con cintura in vita. Ebbene sì, è sicuramente lei ad aggiudicarsi lo scettro di regina indiscussa del momento.

Dopo essere stata avvistata sulle passerelle - da Givenchy a Dries Van Noten da Christian Dior ad House of Holland (solo per citarne alcuni) - e indosso a it-girl e influencer internazionali - da Daria Barannik a Leonie Hanne - la belted jacket si aggiudica un posto di rilievo nei nostri guardaroba di stagione. Complice la "maestria" della cintura di aggiungere un tocco glam anche alla più classica e regular delle vestibilità dell'oggetto del desiderio in questione.

Parliamo di blazer? Non solo. Monopetto o doppiopetto che sia, la giacca con cintura coordinata in vita, oltre che con taglio sartoriale, si presenta anche morbida e destrutturata nella più pratica versione sahariana con tasche applicate o nel più comfy-chic dei modelli a vestaglia, effetto déshabillé da camera da letto.

La linea? Sciancrata o oversize, corta o lunga oltre i fianchi, non importa purché metta in risalto il punto vita e ci si diverta con gli abbinamenti più svariati.





Il suo valore aggiunto, infatti, è la versatilità: si abbina facilmente sia a look sporty che più formali o eleganti. Molto sofisticata, ad esempio, con pantaloni in coordinato a completare un tailleur che sia il giusto connubio tra maschile e femminile, si sposa bene anche con look easy to wear in jeans, chunky sneakers e t-shirt bianca. Per un risultato che può raggiungere altissimi picchi di charm.

La declinazione in tweed, poi, è perfetta in combo a minigonna en pendant, il modello giacca da camera in jacquard declinato nei toni autunnali ci sembra il tassello mancante su un look total white con un paio di pantaloni bianchi classici dalla linea dritta, la variante utility invece la abbineremmo più che volentieri a flare pants e texani dall’animo boho-chic.



Interessante anche il gioco di contrasto tra giacca androgina a quadri e gonnellone hippie da completare con un paio di stivali in suede con tacco medio.

Insomma, la giacca con cintura in vita è prontissima a diventare quel passepartout che risolve il look in ogni occasione: dall’ufficio all’happy hour con gli amici, fino a una cena più elegante.

E voi siete pronte ad allacciare le cinture...? Lasciatevi tentare dalle nostre proposte di shopping, ma attenzione!, se vorrete comprarle tutte la responsabilità sarà solo e soltanto vostra!





HOUSE OF HOLLAND Blazer sartoriale dal taglio maschile con cintura in vita

Credits: houseofholland.us

FENDI Giacca sahariana in gabardina blu con impunture bianche a contrasto

Credits: fendi.com

ANDERSSON BELL Blazer in tweed dal taglio over e asimmetrico

Credits: netaporter.com

BALMAIN Giacca in tweed con bordi sfrangiati e spalline

Credits: mytheresa.com

EUDON CHOI Giacca a stampa check nei toni del verde militare, ocra e avorio

Credits: farfetch.com

SILVIAN HEACH Blazer doppiopetto a quadri con bottoni dorati

Credits: silvianheach.com

Giacca nera con cintura in stoffa dal modello collarless e dalla vestibilità morbida

Credits: it.falconeri.com

ZARA Giacca grigia con collo a revers

Credits: zara.com

DION JACKET Blazer doppiopetto rosso con spalline

Credits: zalando.it

ELISABETTA FRANCHI Giacca con cintura in vita dalla linea corta sciancrata in tre colori con bottoni logati

Credits: elisabettafranchi.com

MAX MARA Giacca in lana e cachemire con maniche corte e tasche applicate

Credits: it.maxmara.com

MANGO Giacca destrutturata arancione con bottoni scuri

Credits: shop.mango.com

FORTE FORTE Giacca jacquard con cintura in cuoio

Credits: forte-forte.com

&OTHER STORIES Giacca di jeans con cintura modello utility jacket

Credits: stories.com

FRANKIE SHOP Giacca bordeaux in vinile con tasche

Credits: netaporter.com