Giacca o camicia? Perchè scegliere quando si possono avere entrambe in un solo capo stilosissimo: ecco i modelli di giacca-camicia must dell'autunno!

Giacca-camicia, camicia-giacca o sovracamicia, chiamatela un po' come preferite. Sta di fatto che è lei, quell'ibrido super cool che sta appunto a metà tra una giacca e una camicia, il capo must da avere a disposizione nel passaggio dalla stagione calda a quella fredda.

In poche parole i mesi di settembre e di ottobre, in cui non fa più il caldo di prima ma non fa ancora freddissimo, sono il periodo perfetto per acquistarla e sfoggiarla senza moderazione.

Ma vi tornerà utile anche in pieno inverno, sotto a un bel parka o a un cappotto over. Insomma un acquisto davvero top a cui non potete (e soprattutto non dovete!) dire di no. Le varianti in circolazione poi sono davvero tante e pronte ad accontentare i gusti più disparati.

In lana o in panno, in suede o in pelle. A tinta unita, magari declinate su nuance pastello come l'azzurro o il rosa. Oppure giocate su stampe grafiche come il check, il pied de poule e il tartan per un tocco grunge che non ci dispiace affatto.

Scegliete quella più adatta al vostro stile!

In lana blu & OTHER STORIES

Stampa check BERSHKA

Lunga in panno ZARA

In suede TOPSHOP

Con applique floreale VALENTINO

In pied de poule PULL&BEAR

In ecopelle MANGO

Rosa pastello CREAM su Zalando

Stampa cocco H&M

In denim CHLOÉ

In tartan con cintura STRADIVARIUS

Rosa con maxi tasche ACNE STUDIOS

