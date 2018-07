Abiti coloratissimi, stampe, gioielli vistosi e fiori freschi tra i capelli: ecco come replicare il look dell’artista-icona

Artista controversa, femminista "ante litteram", musa senza tempo. A più di sessant’anni dalla sua scomparsa, Frida Kahlo continua a essere un’indiscussa icona globale.

L’ultima riprova arriva dalla mostra record di visitatori al Mudec di Milano, conclusasi lo scorso 3 giugno con un totale di ben 380.124 ingressi.

Frida ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo grazie al suo stile unico, perfetta espressione del suo temperamento passionario e, al tempo stesso, maschera utilizzata per esorcizzare le sue sofferenze e i suoi tormenti dovuti alle precarie condizioni di salute e ai continui tradimenti del marito.

Un post condiviso da Frida Kahlo (@fridakahlo) in data: Set 4, 2017 at 6:56 PDT

Una personale cifra stilistica che ricorre anche nei suoi quadri - «Dipingo me stessa perché sono la persona che conosco meglio» soleva affermare - e che si rivela ancora oggi attualissima, come testimoniano le creazioni viste sulle passerelle di Etro, Valentino, Dior e Dolce & Gabbana (solo per citarne alcuni).

Balze, motivi floreali, gioielli vistosi sono solo alcuni degli elementi riconducibili alla coloratissima ed eccentrica estetica di Frida Kahlo. Scoprite come replicare i suoi look con i nostri style tricks!

Puntate sul mix & match

Frida Kahlo può essere considerata un’antesignana del mix & match: il suo eclettico stile è un mix di elementi tratti dalla tradizione messicana - come l'henauga (gonnellone ricamato con cui nascondeva gli arti inferiori) e tessuti stampati o ricamati provenienti dalla Cina e dall’Europa.

Stile Frida Kahlo: mix & match DOLCE & GABBANA Abito lungo in charmeuse di seta con stampa foulard multicolor.

Credits: dolcegabbana.com

ETRO Kimono in crêpe de chine a motivi geometrici e floreali.

Credits: net-a-porter.com

GANNI Gonna in pizzo con ruches e profili in velluto.

Credits: mytheresa.com



INTROPIA Blusa ricamata con bottoni ricoperti in tessuto.

Credits: intropia.com

VALENTINO Abito ricamato a fiori in leggera mussola di cotone.

Credits: mytheresa.com

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Indossate bijoux e gioielli vistosi

Ogni look è incorniciato da gioielli e bijoux di ogni foggia e dimensione. Tra i preferiti dell’artista ci sono i monili pre-colombiani (molti dei quali sono conservati nella sua casa-museo a Coyoacan, in Messico), le collane di giada e onice, gli anelli di turchesi e gli orecchini pendenti (come quelli a forma di mano, regalo di Pablo Picasso).



Stile Frida Kahlo: bijoux e gioielli BERNARD DELETTREZ Collana in bronzo.

Credits: bernarddelettrez.com

BOTTEGA VENETA Anello in argento sterling impreziosito da una finitura anticata in oro 24 carati, con cabochon di calcedonio e granati rossi.

Credits: mytheresa.com

GUCCI Anello in oro rosa 18kt turchese e diamanti.

Credits: farfetch.com



SAINT LAURENT Bangle in metallo con pietre.

Credits: farfetch.com

SHARRA PAGANO Collona in ottone, vetro boreale, diaspro, cotone, resina e magnete.

Credits: sharrapagano.it

WOUTERS & HENDRIX Orecchini chandelier in argento Sterling placcato oro.

Credits: farfetch.com



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Aggiungete fiori e foulard alle vostre acconciature



Uno dei tratti caratteristici del suo stile sono le elaborate acconciature - presenti anche nei suoi autoritratti - che arricchiva con fiori freschi raccolti dal suo giardino, nastri e foulard. Nel corso degli anni sono moltissimi gli stilisti che le hanno riproposte, da Dolce & Gabana a Marc Jacobs.



Stile Frida Kahlo: fiori e foulard DOLCE & GABBANA Fermacapelli in metallo dorato con applicazioni in pizzo, fiori smaltati, cristalli e perle.

Credits: mytheresa.com



ANARELA Foulard in twill di seta con stampa originale.

Credits: myzarstore.com

GUCCI Cerchietto in metallo con applicazioni floreali.

Credits: mytheresa.com



FENDI Wrappy scarf in seta stampata a motivo floreale.

Credits: farfetch.com



JENNIFER BEHR Cerchietto realizzato a mano in faille di seta con base in raso.

Credits: mytheresa.com

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Completate il look con uno scialle

Immancabile il rebozo, lo scialle tradizionale messicano con cui Frida usava completare i suoi look, avvolgendolo attorno al collo o al busto, oppure intrecciandolo nei capelli.



Stile Frida Kahlo: scialli e stole ETRO Stola reversibile con stampe e nappine.

Credits: net-a-porter.com

ALEXANDER MCQUEEN Cappa con decorazioni jacquard.

Credits: net-a-porter.com

GUCCI Scialle con lavorazione jacquard e bordi sfrangiati.

Credits: farfetch.com



MISSONI Scialle con pattern a zig zag e frange multicolor.

Credits: net-a-porter.com

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Indossate un paio di stivaletti folk-chic

Nonostante avesse una gamba più sottile e più corta dell’altra a causa della malattia (gamba che venne ulteriormente lesa dopo il terribile incidente d’autobus in cui incorse quando aveva 18 anni) Frida non rinunciava a indossare eccentrici stivaletti con tacco colorati e ricamati. Anche quando le fu amputata nel 1953, progettò una protesi con tanto di stivaletto stringato rosso.



Stile Frida Kahlo: stivaletti GUCCI Stivaletti in pelle con tacco a stiletto in metallo e intarsi floreali.

Credits: mytheresa.com

HALMANERA Stivaletto in pelle con tacco bombato.

Credits: calvanifirenze.com

ESMAY Stivaletti in tessuto con nappine.

Credits: asos.com



L'AUTRE CHOSE Tronchetto in pelle intrecciata con zip sul tallone.

Credits: lautrechose.com

MIU MIU Tronchetti in pelle scamosciata.

Credits: miumiu.com



PAULA CADEMARTORI Stivaletti in camoscio con perle e inserti colorati.

Credits: paulacademartori.com



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...