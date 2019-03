Gipsy, flapper o western: grazie alle mitiche frange darete lo sprint ai vostri look primaverii!



Fringe, frange, flecos… in tutte le lingue del mondo le frange sono da sempre uno dei dettagli più caratteristici e internazionali!

Un tempo simbolo tipico degli stili hippie, boho, western, le frange appaiono ormai sempre più spesso nei contesti più disparati, consacrandosi come uno dei dettagli più cool del momento: le frange 2.0 infatti sono glamour, divertenti e dinamiche, insomma, tutto ciò di cui abbiamo bisogno!

Per questo abbiamo raccolto una selezione di capi e accessori a tema all’ultimo grido per vere fashion addict che, in vista delle stagioni calde (e soprattutto del Coachella) non vi possono assolutamente scappare!

(Credits: Dondup)

Questa giacchina in camoscio di Dondup ha un tocco western very cool. #Cowgirl

(Credits: Alanui)

Le frange sono un dettaglio chiave di ogni creazione di Alanui. Qui vi proponiamo una giacca in denim ricamata e ovviamente... sfrangiata! #Alanui

(Credits: Farfetch)

L'abito di Amen è ricoperto di frange e perline con richiami decisamente Charleston. #Anni20

(Credits: Aquazzurra)

Questi sandali color mostarda di Aquazzurra hanno tante mini frange che creeranno movimento ad ogni vostro passo. #Fringesandals

(Credits: Ava Adore)

Il cardigan ricoperto di frange multicolor di Ava Adore è divertente ed eccentrico! #Frangerainbow

(Credits: Balmain)

Le frange sono un elemento chiave della collezione primavera estate di Balmain e questa gonna in tweed multicolor sfrangiato lo dimostra! #Fringeskirt

(Credits: Diesel)

Con questi mini short in denim nero di Diesel sarete pronte per il Coachella! #Festivalvibes

(Credits: Elena Mirò)

Il top con maniche sfrangiate di Elena Mirò è pensato per le taglie morbide. #Curvyandbeautiful

(Credits: Fendi)

La baguette Fendi della linea Fendi Mania è da collezione. #Baguette

(Credits: Ganni)

Sapore western per la giacca in pelle nera con cuciture a contrasto e bottoni frontali di Ganni. #Farwest

(Credits: Jacquemus)

L'avevamo adocchiata sulle passerelle e ora è finalmente disponibile: la It Bag dell'estate è firmata Jacquemus, ha maxi frange in paglia ed è disponibile in tre misure! #Summer

(Credits: Mango)

La mini in eco-pelle di Mango è rock e... ci piace tantissimo! #Frangerock

(Credits: Zalando)

Questa maxi bag di Patrizia Pepe è in camoscio sfrangiato e la trovate su Zalando! #Maxibag

(Credits: Tod's)

Stile squaw per questi mocassini con nappine in suede di Tod's. #fringeshoes

(Credits:Caban Romantic)

La lunghe frange sulla gonna di Caban Romantic si muoveranno con voi! #Maxifrange

(Credits: Gum Design)

La borsa dorata di Gum Design brilla di luce propria! #Frangegold