Dalla collana di perle agli anelli con le pietre colorate: una selezione di gioielli e bijoux da regalare in occasione della Festa della mamma.

La Festa della mamma è praticamente dietro l’angolo e questo significa che è già arrivato il momento di mettersi alla ricerca del regalo da farle quest’anno.

Se da una parte è vero che non serve certo aspettare l’arrivo di questa ricorrenza per farla sentire speciale, è altrettanto vero che la Festa della mamma rappresenta l’occasione perfetta per dimostrarle ancora una volta tutto il nostro affetto.

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Cosa optare per andare sul sicuro? Puntando su gioielli e bijoux non si sbaglia mai!

Che siano gioielli dallo stile evergreen o bijoux che strizzano l’occhio agli ultimi trend, di sicuro sceglierli per la Festa della mamma è sempre una buona idea.

E se siete ancora in alto mare e non sapete proprio su cosa orientarvi, non temete: per fortuna nelle collezioni di grandi e piccoli brand si trovano proposte pensate per ogni budget, ma soprattutto per ogni tipo di mamma.

Una collana di perle per le mamme dallo stile elegante e raffinato, un paio di orecchini floreali per le più romantiche. O ancora un anello con le pietre colorate per chi ama aggiungere un tocco vivace ai proprio look, un bracciale a catena da design essenziale da indossare tutti i giorni, uno charm con la scritta “Mom” per un regalo ricco di significato: quest’anno più che mai c'è l’imbarazzo della scelta.

E noi per facilitarvi ancora di più le cose, abbiamo individuato per voi una ricca selezione di gioielli e bijoux perfetti per la Festa della mamma.

Non vi resta che scoprirli tutti nella gallery a seguire.

Festa della Mamma 2026: i gioielli e bijoux per farla sentire speciale TIFFANY & CO. Bracciale a catena in oro rosa con diamanti

Credits: courtesy of press office

SWAROVSKI Collana color oro con cristalli colorati

Credits: swarovski.com

SUMA CRUZ Orecchini lunghi in argento a forma di felce

Credits: courtesy of press office

VESTOPAZZO Collana Curve Silver con elementi aperti e irregolari che si intrecciano in un ritmo organico

Credits: courtesy of press office

TITÀ BIJOUX Orecchini pendenti con fiori e foglie in ottone placcato oro e zirconi incastonati.

Credits: courtesy of press office

TDOUBLE Bracciale Infinity

Credits: courtesy of press office

SADR BOTEIN Collana a catena con doppio cuore

Credits: sadrbotein.com

RECARLO Anello in oro giallo 18 kt con ametista ottagonale e un diamante naturale

Credits: recarlo.com

SODINI Bracciale semirigido con perle bianche

Credits: sodini.com

PANDORA Anello con finitura in oro con la scritta “Mom”

Credits: it.pandora.net

OTTAVIANI Orecchini placcati oro con chiusura a clip

Credits: courtesy of press office

RUE DES MILLE Collana personalizzabile con lettere pendenti e zirconi

Credits: ruedesmille.com



PHILIP WATCH Orologio con cinturino in acciaio

Credits: philipwatch.net

MORELLATO Special Pack Festa della Mamma con collana e orecchini in argento riciclato

Credits: courtesy of press office

MICHAEL KORS Orecchini finitura oro con motivo zigrinato e cubic zirconia

Credits: courtesy of press office

MERCI MAMAN Collana mini doppio disco martella e pietra di nascita con cuore personalizzato

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MARLÙ Collana a Y con nodo centrale pendente

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LIL MILAN Charm in oro giallo 9kt con la scritta “Mum”

Credits: lilmilan.com

KINRADEN Orecchini in oro 18kt

Credits: courtesy of press office

GIOVANNI RASPINI Collana Margherita con le perle piccole

Credits: giovanniraspini.com

FOSSIL Collana a più fili con pendente floreale

Credits: courtesy of press office

PDPAOLA Charm placcato oro 18kt con la scritta “Mama”

Credits: pdpaola.com

FERRI FIRENZE Orecchini a cerchio con zaffiri

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GIULIA IOSCO ATELIER Orecchini pendenti con cerchi in bronzo giallo

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ETRA GIOIELLI Anello con 5 tormaline dal taglio ottagonale

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EMPORIO ARMANI Collana con trifoglio in madreperla

Credits: emporioarmani.com

DODO Ciondolo in oro rosa e smalto a forma di coccinelle

Credits: dodojewels.com

COLLANINE COLORATE Collana Origini con semi naturali scuri e cordino in cotone cerato

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BOCCADAMO Orecchini a cerchio intrecciato placcati oro giallo con pavé di zirconi

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BLUESPIRIT Anello Chain in oro 18k

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BEA BONGIASCA Collana con charm a forma di stellina

Credits: beabongiasca.com

ALIITA Anello Margarita in oro giallo smaltato a mano

Credits: aliita.com

ATELIER VM Collana girocollo in oro 18kt

Credits: ateliervm.com

CASIO Orologio dal design quadrato

Credits: courtesy of press office

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