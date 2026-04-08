Gioielli floreali per la primavera? Sì, grazie! Ecco i bijoux a forma di fiore su cui puntare
Primavera = fiori. E quindi, ecco a voi una selezione dei flower jewels da mettere in wishlist per la stagione!
“Florals for spring? Groundbreaking!”
Se riconoscete questa citazione - ovviamente tratta da Il diavolo veste Prada e più in tema che mai, visto che mancano pochi giorni all’uscita del nuovo film - allora saprete senz'altro che i fiori sono quel fil rouge che, ogni primavera, torna puntuale nel nostro guardaroba.
Sembra quasi che, ai primi rintocchi di marzo e aprile, l’immaginario floreale si risvegli da un lungo letargo durato tutto l’inverno e, in un attimo, conquisti e-commerce, social e passerelle, come da una ormai consolidata e intramontabile tradizione.
Ma, se sugli abiti il tema floreale può risultare a volte un po’… scontato e prevedibile - pur restando sempre un grande classico intramontabile, ma questo è l’effetto che a volte fanno i classici - lo stesso non vale per gli accessori. Perché si sa: seguendo le orme della flower mania che impazza durante la bella stagione, non sono solo i capi a essere invasi da fori & fiorellini, ma anche i gioielli.
E così, i fiori non sbocciano solo sugli alberi, ma anche nel nostro portagioie!
Collane, orecchini, bracciali e persino anelli si tingono di colori in palette, fra orchidee, camelie, gardenie, papaveri, fiori di ciliegio e chi più ne ha più ne metta.
Perfetti per fare da protagonista a ogni look, i flower jewels non sono solo dei semplici ornamenti, ma veri e propri statement pieces,capaci di donare quel je ne sais quoi a ogni outfit.
Grazie alla loro natura scultorea, infatti, diventano parte integrante dello styling, al pari degli altri accessori, conquistandoci con la loro “frizzantezza” e al contempo con la loro eleganza: due caratteristiche opposte che testimoniano come questi gioielli possano essere versatili e adatti sia per completare le mise da giorno, ma anche come dettaglio scenografico sui look by night.
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Per la primavera 2026 preparatevi quindi a dire addio al minimalismo in favore di un massimalismo raffinato e divertente, capitanato proprio dai flower jewels, che si apprestano a invadere i nostri feed e bacheche di Pinterest, così come lo shopping online.
E parlando di shopping online….perché non dare una sbirciatina ai modelli che abbiamo selezionato per voi? Lasciatevi tentare dai gioielli floreali più cool della stagione, perfetti per impreziosire la vostra primavera con stile.
Gioielli floreali: i bijoux romantici e chic, perfetti per la primavera
Orecchini a fiore CHLOÉ su Mytheresa
Credits: mytheresa.com
CHANTECLER Orecchini a fiore della collezione Paillettes in oro rosa 18Kt e smalto rosa
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Bracciale aperto con fiori CIDER
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Collana rigida con fiore BERSHKA
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Orecchini con fiore applicato MANGO
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Orecchini a fiore PARFOIS
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Collana con fiore MAJE
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Occhiali con fiori concatenati H&M
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Orecchini con fiore PULL&BEAR
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Anello a fiore STROILI
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Bracciale rigido Idyllia SWAROVSKI
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Collana rigida con calla STRADIVARIUS
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Orecchini a fiore ZARA
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Pendente Rose de Noël VAN CLEEF & ARPELS
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Anello Blooming Poppy SIMONE ROCHA su Mytheresa
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Orecchini Fior di Ciliegio PANDORA
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