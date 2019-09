Con zip o con cappuccio, corte o lunghe, a tinta unita o coloratissime, le felpe contagiano il guardaroba più cool di stagione

Se le avete sempre considerate un capo legato al mondo sportivo, avrete modo di ricredervi alla grande. Sì, perchè le felpe sono molto molto di più.

E ormai da qualche stagione hanno assunto un ruolo davvero fondamentale nel dress code quotidiano e casual di tutte noi. Ma c'è di più.

Tanti modelli infatti sono l'espediente perfetto per sdrammatizzare, e riuscire a indossare anche di giorno, capi particolarmente eleganti (o particolarmente eccentrici!), senza sentirsi inappopriate (un po' il ruolo delle sneakers con l'abito da sera, per intenderci). Basta una felpa, et voilà, anche la gonna di paillettes o i pantaloni in seta jacquard assumono tutto un altro sapore.

Le versioni più belle in circolazione? Con scritte e messaggi di ogni sorta e genere, con logo in evidenza, con zip o con cappuccio, a tinta unita o giocate su stampe colorate, cropped o dalla silhouette over: c'è solo da sbizzarrirsi!

