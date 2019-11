Il dolcevita? Non è mai stato più cool di così! Provate questi 5 look per valorizzarlo come merita

Parlando di maglieria non ci sono dubbi: sono ancora loro, i dolcevita (per gli amici turtleneck), a farla da padrone, conquistandosi il titolo di most wanted di stagione.

Il segreto di tanto successo? Semplice. Sono comodi, caldi e super versatili. E in più regalano un tocco classy a tutti i look, di giorno e di sera.

Che cosa chiedere di più al principe dei maglioni a collo alto?

Se cercate qualche idea per abbinarli, magari mixandoli proprio con le tendenze più cool di stagione, oggi è il vostro giorno fortunato: abbiamo studiato infatti 5 outfit stilosissimi che non vedrete l'ora di provare.





Maglia dolcevita + gonna longuette





Dolcevita BENETTON, pencil skirt BALENCIAGA, cappotto MAX MARA, stivaletti ricamati FRAGIACOMO

Credits: it.benetton.com, mytheresa.com, net-a-porter.com, fragiacomomilano.com





Maglia dolcevita + abito smanicato





Body a dolcevita PRIMARK, smanicato PRIMARK, mocassini TOD'S, cerchietto ZARA

Credits: primark.com, tods.com, zara.com





Maglia dolcevita + jeans + blazer





Dolcevita bianco BRUNELLO CUCINELLI, blazer check ZARA, jeans ONLY, stivaletti stringati & OTHER STORIES

Credits: net-a-porter.com, zara.com, zalando.it, stories.com





Maglia dolcevita + salopette





Dolcevita beige BERSHKA, salopette PULL&BEAR, stivaletti TOPSHOP, tracolla COCCINELLE

Credits: zalando.it, topshop.com, coccinelle.com





Maglia dolcevita + pantaloni di pelle





Dolcevita in cashmere FALCONERI, giacca in pied de poule ROUJE, pantaloni in pelle FRAME, pumps SAINT LAURENT.

Credits: it.falconeri.com, rouje.com, net-a-porter.com