Capri, Forte dei Marmi, Cannes, Saint Tropez, Montecarlo e Marbella: l’itinerario di stile targato Dolce & Gabbana per l’estate 2019

I colori mediterranei di Capri, i campi in fiore della Versilia, il glamour della Costa Azzurra, l’atmosfera cosmopolita di Marbella.

Queste le tappe dell’itinerario di stile tracciato da Dolce&Gabbana per l’estate 2019. Il duo creativo ci porta alla (ri)scoperta di alcune delle mete balneari più amate - e sognate - di sempre con sei collezioni speciali di abbigliamento e accessori che profumano di salsedine e vacanze.







Un preludio d’estate che trova espressione nei motivi marini dei long dress a balze e delle shopping bag in canvas ispirate all’Isola Azzurra, negli abiti bustier e nelle tute che celebrano con stampe all over la natura rigogliosa di Forte dei Marmi, nelle righe vivaci di tubini, foulard e cover per il cellulare che ricordano gli ombrelloni colorati della Costa del Sol.







Il viaggio prosegue sulla Côte d'Azur, tra le distese di papaveri e le spighe di grano di Cannes che diventano poesie cromatiche su abiti e piccola pelletteria, le atmosfere retrò di Saint Tropez, evocate dalla delicata fantasia in stile carta da parati che ricorre su pantaloni culotte e maxi dress in chiffon, lo charme senza tempo della celebre Montecarlo, raccontato dai disegni formato mini di borsette, rossetti, scarpe e gonne a ruota, declinati su completi, abitini bon ton e comode tote bag.

In attesa delle vacanze, sognate insieme a noi sfogliando la gallery!

Le collezioni sono disponibili nelle boutique di Capri, Forte dei Marmi, Cannes, Saint Tropez, Montecarlo e Marbella.