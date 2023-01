Maria Grazia Chiuri ha aperto la settimana della Haute Couture parigina con uno super show realizzato in collaborazione con l’artista americana Mickalene Thomas.

Dedicata a donne leggendarie che si sono battute per la libertà, ispirata a una delle più grandi icone di tutti i tempi: all’interno del Musée Rodin di Parigi, Maria Grazia Chiuri ha svelato la nuova collezione Haute Couture di Dior.

Una collezione che è un tributo ai favolosi anni ’20 e a Joséphine Baker: la prima grande diva nera, la celebre cantante e ballerina del Missouri, nonché attivista per i diritti civili delle donne afroamericane ed eroina della Resistenza francese, che in quegli anni si trasferisce a Parigi per esibirsi nei teatri diventando presto una delle star più acclamate del cabaret.

A lei e a tutte le donne che hanno lasciato il loro segno nella scena sociale e culturale, il direttore creativo della Maison ha voluto rendere omaggio con questa nuova collezione.

Svelata con un super show realizzato in collaborazione con Mickalene Thomas, artista statunitense che ha riprodotto sulla catwalk le gigantografie di altre donne straordinarie, come Nina Simone, Eartha Kitt e Donyale Luna, che con le loro conquiste hanno fatto la storia e hanno contribuito a cambiare il mondo.

Linee pulite, tessuti preziosi e colori delicati, come grigio, bianco e nero, alternati a giochi di luce, definiscono i nuovi capi dall’eleganza discreta.

Sotti i riflettori, i tailleur tanto amati da Christian Dior, ora composti da giacche doppiopetto e gonne dritte che si fermano al polpaccio. Oltre all’iconica giacca Bar, simbolo del New Look, e ai cappotti dal taglio e dai tessuti maschili.

Accanto ai look più austeri, hanno sfilato in passerella anche abiti iper femminili dalle texture brillanti, vestiti di perline in stile Decò e impalpabili slip dress dai toni cipriati che accarezzano il corpo e scivolano dolcemente sulla silhouette.



L’estetica degli anni ’20 si esprime attraverso piume utilizzate come gorgiera e frange argento e oro che prendono vita su abiti sinuosi e top con le spalline sottili, abbinati a gonne dai tessuti stropicciati.



I cristalli, che esaltano i profili di maglie, abiti e gonne, sembrano quasi un omaggio alla famosa gonna a banana che Joséphine Baker indossava per ballare il Charleston durante i suoi spettacoli.



Tra i grandi protagonisti della collezione, anche il velluto che impreziosisce vestaglie egg-shape, vestiti peplo con profonde scollature sulla schiena e sandali con plateau con il cinturino alla caviglia.





Scoprite il video della sfilata Dior Haute Couture Spring Summer 2023





Le celeb presenti alla sfilata Haute Couture Primavera Estate 2023 di Dior:







Dior Haute Couture Spring Summer 2023: le star ospiti della sfilata Anya Taylor Joy



Courtesy Dior Press Office

Rosamunde Pike



Courtesy Dior Press Office

Beatrice Borromeo Casiraghi



Courtesy Dior Press Office

Bianca Jagger



Courtesy Dior Press Office

Rachel Zegler



Courtesy Dior Press Office

Kirsten Dunst



Courtesy Dior Press Office

Elisa Debiki



Courtesy Dior Press Office

Blanca Mirò



Courtesy Dior Press Office

Camille Cottin



Courtesy Dior Press Office

Carla Bruni



Courtesy Dior Press Office

Chiara Ferragni



Courtesy Dior Press Office

Deva Cassel



Courtesy Dior Press Office

/ 12 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Foto: all'interno Getty Images / In apertura: Laura Sciacovelli @ Courtesy Dior