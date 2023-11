Le décolleté metallizzate tornano sotto i riflettori. Ecco i modelli che non vedrete voglia di indossare anche voi.

Le scarpe perfette per completare qualsiasi party look? Noi non abbiamo dubbi, le décolleté metallizzate.

Il loro glamour, infatti, non ha proprio rivali e che siano per brillare alle prossime occasioni speciali in arrivo o per dare un “boost” di lucentezza agli abbinamenti quotidiani, è certamente questo il momento giusto per accaparrarsi qualche modello nuovo di zecca.

E non lasciatevi sopraffare dai sensi di colpa: se è vero che le décolleté metallizzate non sono delle scarpe facili da portare nella vita di tutti i giorni, è altrettanto vero che si possono continuare a sfoggiare (anche solo con pullover e minigonna o con jeans, body e cappotto) anche dopo Natale.

Avete in agenda una ricorrenza davvero speciale? In questo caso potete osare con le pumps con il tacco vertiginoso.

Se non aspettavate altro che l’arrivo delle festività per osare con look super scintillanti, potete puntare su un paio di pumps tempestate di glitter e cristalli. Altrimenti, andranno benissimo anche i più classici (e versatili) modelli in pelle liscia.

E per unire comfort ed eleganza senza soffrire, mettete nel carrello anche qualche variante con il tacco comodo e largo: è l’unico modo per portarle con nonchalance anche quando avete in programma di stare in piedi tutto il giorno.

Voi siete più team oro o team argento? Noi le amiamo entrambe e in questa mini selezione vi mostriamo 7 modelli top!

Décolleté metallizzate: 7 modelli da colpo di fulmine immediato

PRADA Décolleté in pelle metallizzata dalla punta affilata

Credits: mytheresa.com

CAREL PARIS Décolleté in pelle metallizzata con tacco comodo e doppio cinturino

Credits: carel.fr

MANOLO BLAHNIK Pumps in pelle argentata con applicazioni gioiello sulla punta

Credits: farfetch.com

CHRISTIAN LOUBOUTIN Décolleté in pvc con inserti dai riflessi metallizzati e cristalli

Credits: mytheresa.com

QUEEN HELENA Pumps glitterate con il tacco a spillo

Credits: zalando.it

ZARA Pumps dai riflessi argentati con maxi fiocco sulla punta

Credits: zara.com

JIMMY CHOO Décolleté dorate tempestate di glitter

Credits: mytheresa.com

Foto in apertura: GettyImage