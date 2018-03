Con l'arrivo della bella stagione sale la voglia di mare: che sia un weekend lungo o un super viaggio, meglio individuare subito i costumi più belli da non lasciarsi scappare

Se siete tra le fortunate che a Pasqua e dintorni partiranno per qualche meta esotica o anche solo per una "toccata e fuga" al mare, saprete che il capitolo "costumi da bagno" è quanto mai importante. Per aiutarvi a fare chiarezza, abbiamo selezionato per voi i modelli più cool da scoprire subito online mettere in valigia.

Tra bikini glamour e interi sofisticati, abbiamo selezionato 20 costumi per cui perdere irrimediabilmente la testa.

Dalle versioni a tinta unita e passe-partout a quelle giocate su stampe variopinte e fantasie irresistibili: carpe, pesciolini rossi, coralli, tulipani, foglie tropicali, fino alle varianti evergreen giocate su righe orizzontali, oblique o verticali, e i quadretti Vichy, perfetti per aggiungere un tocco vintage al look da spiaggia (e non solo).

Il vero rischio è uno solo: che vi venga l'improvvisa voglia di collezionarli tutti!









Costumi da bagno: 20 modelli top di stagione LOS TRAPITOS AL SOL Costume intero della collezione Aquaholic, realizzata in collaborazione con l'artista Boula.

Credits: lostrapitosalsol.it

AMORISSIMO Bikini bicolor, cipria e giallo fluo con le frange.

Credits: amorissimo.net

MORGAN LANE Due pezzi con tulipani ricamati.

Credits: morgan-lane.com



CALZEDONIA Bikini con foglie tropicali e ruches.

Credits: it.calzedonia.com



SOLOBLU ITALIAN BEACH COUTURE Costume intero con dettaglio color-block.

Credits: soloblu.com

DOLCE & GABBANA Bikini con coralli stampati.

Credits: store.dolcegabbana.it





MIMI A LA MER Costume intero con carpe stampate.

Credits: mimialamer.com

EMILIO PUCCI Costume intero senza spalline con fiocco in vita.

Credits: net-a-porter.com



H&M Bikini in tessuto satin con ruches.

Credits: hm.com



ERES Costume intero con intreccio sulla schiena.

Credits: net-a-porter.com

L’EDONÈ Due pezzi fantasia con slip a vita alta.

Credits: ledoneitaly.it

FENDI Intero monospalla con righe e logo stampato.

Credits: net-a-porter.com



LA BIKINERIA Due pezzi a fascia con pesciolini stampati e volant.

Credits: labikineria.shop





MANGO Costume intero dalla fantasia tie dye.

Credits: shop.mango.com

SOLID & STRIPED Costume a righe con bottoncini e spalline alla Bardot.

Credits: net-a-porter.com



OYSHO Costume intero con foglie stampate.

Credits: oysho.com

TORY BURCH Due pezzi a quadretti Vichy con top arricciato.

Credits: toryburch.it

TEZENIS Costume intero a monospalla con righe verticali.

Credits: it.tezenis.com



YAMAMAY Bikini bianco con slip essenziali e reggiseno imbottito.

Credits: yamamay.com

ZIMMERMANN Due pezzi con reggiseno a fascia e slip alti con cintura.

Credits: net-a-porter.com

Per l'immagine in apertura: scatti courtesy by Mimì à la Mer