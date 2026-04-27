Se come noi siete grandi fan dei costumi interi, allora questa selezione fa decisamente al caso vostro!

Altro che alternativa discreta al bikini: il costume intero è ormai il vero protagonista dell’estate 2026. Raffinato, versatile e sempre più contemporaneo, si conferma il capo passe-partout da mettere in valigia e indossare ben oltre la spiaggia. Merito delle nuove linee, dei materiali e di un design che strizza l’occhio al ready-to-wear.

*** Costumi da bagno: tutti i bikini e gli interi più trendy dell'estate 2026 ***

Per l'este 2026 le silhouette si fanno essenziali, ispirate a un minimalismo anni ’90 che torna con forza ma in chiave più sofisticata. Spalline sottili, scolli dritti o leggermente squadrati e tagli puliti definiscono modelli pensati per valorizzare la figura con naturalezza. Accanto ai grandi classici come il nero, bianco e tonalità neutre come sabbia e burro trovano spazio colori pieni e decisi, dal verde smeraldo al blu intenso, perfetti per esaltare l’abbronzatura.

Non mancano dettagli più audaci, come i cut-out, che diventano però più strategici e misurati: piccoli tagli laterali o giochi geometrici che scolpiscono senza essere "troppo" audaci. Anche le texture giocano un ruolo fondamentale: tessuti satinati, lavorazioni a costine e leggeri drappeggi aggiungono profondità e un tocco quasi couture.

Se parliamo invece di stampe, queste si rinnovano, tra floreali più grafici, motivi astratti e micro pattern dal gusto rétro, mentre tra i modelli spiccano ancora i bandeau e le versioni monospalla, perfette anche fuori dall’acqua.

Il vero punto di forza resta però la versatilità: abbinato a pantaloni fluidi, gonne leggere o sotto una camicia oversize, il costume intero si trasforma facilmente in un body elegante. Un capo solo, ma mille interpretazioni, per un’estate all’insegna di uno stile semplice e consapevole.

Per aiutarvi a scegliere il vostro modello preferito vi lasciamo la nostra selezione di costumi interi più interessanti per l'estate 2026.

Costume intero: i modelli perfetti per la vostra estate

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H&M

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ROUJE

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TEZENIS

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YAMAMAY

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CALZEDONIA

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JESUISVIR

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ZIMMERMANN

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OYSHO

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LA REVECHE

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