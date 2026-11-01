Midi dress sofisticati, capispalla in pelle e accessori statement: ecco le novità più cool firmate Zara da mettere subito in wish-list per il mese di Novembre

Novembre è il mese in cui il guardaroba entra ufficialmente nel vivo della stagione autunnale e, diciamocelo, tutto quel che cerchiamo in questo periodo dell’anno sono pezzi capaci di coniugare perfettamente comfort, calore e quel pizzico di glamour che ci fa sentire bene.

Ebbene, le ultime novità che abbiamo adocchiato sull'e-commerce di Zara rispondono precisamente a queste nostre richieste, declinandosi su una serie di classici rivisitati da dettagli inaspettati, silhouette fluide e palette eleganti, che spaziano dai toni del marrone e del grigio antracite fino all'intramontabile nero.

In cima ai must have troviamo senza dubbio i capispalla: il trench lungo in pelle con lavorazione effetto coccodrillo rappresenta il pezzo statement da indossare sopra a qualsiasi outfit per un'allure grintosa ed estremamente sofisticata.

Per chi punta invece su un'eleganza sartoriale ma dal taglio moderno, i completi coordinati si confermano una certezza assoluta: il blazer oversize con allacciatura asimmetrica abbinato ai pantaloni a gamba larga con doppia piega crea una silhouette contemporanea e rilassata, perfetta sia per l'ufficio che per l'ora dell'aperitivo.

Non mancano proposte ultra-femminili, come l'abito midi combinato che gioca sui contrasti di colore tra marrone cioccolato e nero con il tocco chic del colletto e dei polsini bianchi a contrasto, o la gonna midi in pizzo nero, da smorzare di giorno con un bel maglione chunky.

E, a proposito di knitwear, il pullover dolcevita in maglia grigia con zip metallica è appunto il passe-partout da sfoggiare su gonne, denim o pantaloni sartoriali.

A completare la selezione ci pensano come sempre gli accessori (giusti), quelli insomma studiati per fare la differenza.

Dagli stivali alti in pelle marrone con tacco midi e punta affilata, alla borsa nera a spalla dalla linea pulita ed essenziale, passando per il cappello in lana cotta giocato sulle sfumature verde oliva e il choker di perle per illuminare anche la mise più basic.

E voi a quale di questi pezzi cool non sapreste proprio rinunciare quest’autunno?

Cosa comprare da Zara a Novembre: i 10 key pieces a cui sarà impossibile dire "no, grazie"

Trench in vera pelle, ZARA

Abito midi combinato, ZARA

Stivali marroni con tacco midi sottile, ZARA

Dolcevita in lana con zip, ZARA

Gonna midi in pizzo nero, ZARA

Borsa nera a spalla, ZARA

Blazer asimmetrico oversize, ZARA

Pantaloni in coordinato con doppia piega, ZARA

Choker con perle e strass, ZARA

Cappello in lana verde oliva, ZARA

Credits: zara.com