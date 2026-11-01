La manicure ucraina è il nuovo trattamento waterless a secco: unghie più forti, lucide e una manicure che dura settimane, ma richiede mani esperte e un approccio super meticoloso.

Nei listini di molti saloni italiani è spuntata una nuova voce: manicure ucraina. Non è solo l’ennesima tendenza social, ma una tecnica che viene dall’Est Europa e che sta cambiando il modo di pensare la cura delle unghie.

L’idea è semplice ma ambiziosa: lavorare quasi solo sulla preparazione, in modalità dry manicure completamente a secco, per avere unghie più forti, superfici perfettamente lisce e uno smalto - quando c’è - che resta impeccabile molto più a lungo di un semipermanente tradizionale.

Che cos’è davvero la manicure ucraina

La manicure ucraina appartiene alla famiglia delle manicure a secco: niente ammollo in acqua, niente oli sciogli-cuticole. Si lavora direttamente sulla lamina naturale, dopo aver disinfettato, con una combinazione di forbicine di precisione e fresa elettrica (e-file) dotata di punte molto delicate.

L’obiettivo è pulire in profondità l’area periungueale, rimuovendo solo pelle morta e pellicine, e curare quella che le onicotecniche chiamano "architettura dell’unghia": forma, equilibrio laterale e piccolo “apice” centrale che dà resistenza alla struttura. Il risultato è un letto ungueale estremamente regolare, pronto ad accogliere qualsiasi prodotto.

Rispetto a una manicure classica, qui l’acqua sparisce del tutto. Questo non è un dettaglio estetico: quando si immergono le mani, la lamina si gonfia leggermente; una volta asciutta, si restringe e lo smalto può scheggiarsi prima. La modalità waterless mantiene l’unghia stabile, e lo strato di prodotto aderisce meglio.

Spesso si paragona la manicure ucraina alla manicure russa. Sono parenti strette, entrambe dry, ma la versione ucraina viene raccontata come più “conservativa”: la cuticola viva non viene spinta all’estremo, il focus è la pulizia millimetrica, con grande attenzione alla sicurezza.

Benefici: unghie più forti, ultra glossy e ricrescita discreta

Il primo vantaggio è la durata. Preparando così bene la superficie, lo smalto semipermanente, il gel sottile o il BIAB (gel costruttore in bottiglia) possono essere applicati vicinissimi alla cuticola, senza sbavature. Vari saloni che offrono la Ukrainian manicure parlano di manicure impeccabile per 3-4 settimane, e alcune clienti arrivano anche a cinque, a seconda della velocità di crescita delle unghie.

Poi c’è il tema forza. Meno scheggiature significa meno rimozioni aggressive e limature continue. In più, l’attenzione all’architettura dell’unghia aiuta a distribuire meglio gli urti quotidiani: le unghie si spezzano meno e si sfaldano più difficilmente, soprattutto se abbinate a un sottile strato di builder o BIAB. I dermatologi concordano sul fatto che una lamina protetta ma non appesantita, e cuticole integre, sono la base di unghie sane nel lungo periodo.

Esiste anche una versione completamente naturale, senza colore. In questo caso, dopo la preparazione a secco, la professionista lucida la lamina con paste minerali e oli nutrienti, “spingendo” i principi attivi nell’unghia con movimenti di buffing. L’effetto è un finish lucido, quasi effetto top coat, ma senza prodotto visibile: perfetto per chi ama il look quiet luxury o è in gravidanza e preferisce evitare troppa chimica.

Sulla base così curata funzionano benissimo anche i nude lattiginosi, i rosa trasparenti, le French sottilissime e i micro-cristalli. La tecnica non impone un’estetica, ma esalta tutte le scelte, dal minimal al più decorato.

È adatta a tutte? Sicurezza e come scegliere il salone

Dal punto di vista tecnico, la manicure ucraina non è un servizio “base”. L’uso della fresa vicino alle cuticole richiede corsi specifici su dry e safety manicure. La differenza fra un lavoro perfetto e un potenziale danno sta tutta nella mano dell’onicotecnica: una passata di troppo può irritare la pelle, assottigliare la lamina o aprire la porta a infezioni.

Per questo, prima di prenotare, è utile osservare qualche dettaglio. Un appuntamento serio dura più di una semplice applicazione di semipermanente: spesso tra 60 e 90 minuti, proprio perché la preparazione richiede tempo. Strumenti imbustati e sterilizzati, guanti, mascherina e aspiratore per le polveri sono segnali di professionalità. Non è un caso che molti corsi italiani parlino ormai di "safety manicure ucraina", proprio per sottolineare il focus su igiene e rispetto dell’anatomia.

A chi può convenire? A chi ha unghie naturali medio-forti e vuole allungare i tempi tra una seduta e l’altra, a chi ama un’estetica pulita e quasi invisibile, a chi cerca un trattamento di rinforzo dopo mesi di ricostruzioni pesanti. La versione nude è interessante anche per chi deve fare una pausa da gel e semipermanente, o per chi lavora in contesti dove i colori sgargianti non sono ben visti ma non vuole rinunciare a mani curatissime.

Ci sono però casi in cui è meglio rimandare: presenza di micosi, tagli, infiammazioni importanti del girocuticole, onicofagia estrema. In questi casi i dermatologi consigliano prima una valutazione medica, poi eventualmente un protocollo di manicure più delicato. E il fai-da-te con frese comprate online andrebbe evitato: la componente “waterless” potete tranquillamente copiarla a casa, limitandovi a idratare bene mani e cuticole, ma la parte di limatura profonda resta territorio degli addetti ai lavori.