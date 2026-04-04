In cerca di consigli per gli acquisti per la primavera? Da Mango abbiamo trovato dei capi e degli accessori che vi faranno venire gli occhi a cuoricino!

Al mattino fa quasi freddo, nel pomeriggio fa quasi caldo. Welcome, spring, alias la stagione dell'anno che preferiamo ma che, in termini di abbigliamento, è forse anche quella più impegnativa.

Sì, perché onestamente non si sa davvero come vestirsi! Ma tranquille, basta armarsi dei capi giusti e cominciare a stratificare a dovere, et voilà, il gioco è fatto e possiamo goderci finalmente la bellezza della primavera.

Dopo aver sbirciato tra le novità fashion sul sito di Mango, ci siamo appuntate alcuni pezzi che potrebbero fare al caso vostro perché sono, oltre che favolosi, anche super funzionali.

Qualche esempio? Un completo composto da blazer + pantaloni in lino, in una nuance di rosa che vi farà innamorare. Un parka oversize che vi proteggerà nelle giornate più fresche e ventose. Un abito midi nella stampa più in voga di stagione, ossia quella a pois.

Ma anche qualche accessorio stiloso, come il primo paio di sandali dell'anno, un modello a infradito con la zeppa che vi svolterà il look in tante occasioni diverse, e un bauletto in pelle scamosciata proposto in una deliziosa tonalità di verde pistacchio.

Curiose di scoprire se nella nostra selezione c'è qualche must have a cui non potete rinunciare? Fatevi sotto!

Mango: 11 capi e accessori da comprare ad Aprile

Blazer in lino rosa, MANGO

Pantaloni in lino rosa, MANGO

Orecchini pendenti, MANGO

Top halter con collo a fiori, MANGO

Jeans a vita alta, MANGO

Sandali a fascia con zeppa, MANGO

Parka oversize, MANGO

Gonna midi a pieghe, MANGO

Camicia a righe con dettaglio foulard, MANGO

Borsa a mano in pelle scamosciata, MANGO

Abito midi a pois, MANGO

Credits: shop.mango.com