La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

Che cosa c'è di meglio di un bel weekend di relax e shopping? No, tranquille: niente file infinite in qualche centro commerciale super affollato.

Potete seguire i nostri consigli per gli acquisti comodamente dal vostro divano e appuntarvi i must have più interessanti della settimana: quei key-pieces che vi svolteranno il look e che vi suggeriamo di acquistare (o almeno di farci un pensiero e aggiungerli subito in wish list).

Si tratta di una serie di capi e accessori che abbiamo adocchiato nel corso degli ultimi giorni durante le nostre ricerche di lavoro. E che, ne siamo certe, non lasceranno indifferenti nemmeno voi! Scommettiamo?

Scorrete qui sotto per scoprire i nostri "love at first sight", i suggerimenti di shopping da cui farsi tentare nel fine settimana! Pronte?

1) La nuova collezione "Letters" di REPOSSI

L'iconica collezione "Letters" di Alberto Repossi viene reinterpretata in occasione del 40° anniversario della storica boutique Repossi di Place Vendôme.

Simbolo di espressione personale, l'originale Monogram Birth Bracelet fu creato per dare un approccio profondamente personale al gioiello: un inno all'identità, alla memoria e all'individualità. Reinterpretato per il 2026, il bracciale Letters evolve in un gioiello grafico, elegante e moderno.

Per la prima volta, la Maison introduce un servizio di personalizzazione sia in boutique che online. Disponibile da una a otto lettere, in oro rosa o bianco, e con incastonatura semplice o pavé di diamanti, il bracciale può essere personalizzato con lettere, numeri e tre motivi iconici.

Courtesy of Press Office

2) Un pezzo della capsule collection Riviera di JIMMY CHOO

Giornate baciate dal sole che scorrono lente e senza fretta: parte da questo mood la campagna Riviera 2026 di Jimmy Choo. Si chiama "Paradise Cove" e ci trasporta appunto sulla West Coast, portando il glamour disinvolto della Riviera francese nella Malibu contemporanea.

Il racconto di passeggiate a piedi nudi sulla riva, giornate trascorse sul molo e serate vista oceano, durante un'estate vissuta con naturale eleganza. Riviera non è semplicemente una capsule o una destinazione ma è uno stato d’animo.

Rafia e stampe gingham reinterpretano il romanticismo e la nostalgia in chiave contemporanea. Sandali, zeppe, pumps, ballerine ma anche nuove silhouette di borse, tutte da collezionare.

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3) Un capo della collezione Selection SS26 di MANGO

Rosso, giallo e blu. La palette di colori primari della collezione SELECTION di Mango celebra l'arrivo della primavera in una sinfonia di tonalità e forme. Note vivaci che evocano la leggerezza delle prime giornate di sole e lo spirito spensierato del resortwear contemporaneo. Minimalista e femminile, la proposta parte da una selezione accurata di tessuti di alta qualità.

Fibre naturali, come lino e cotone, si combinano con raso e materiali testurizzati, creando contrasti che arricchiscono le silhouette. Accessori audaci danno ulteriore personalità al look. SELECTION, la proposta premium di MANGO, è una delle collezioni più ambite per i suoi design senza tempo e l’accurata lavorazione artigianale unita a tessuti di alta qualità: capi pensati per restare nel guardaroba per molte stagioni.

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4) Un gioiello per la primavera di BEA BONGIASCA

Bea Bongiasca celebra la primavera arricchendo la sua iconica collezione Baby Vine con una proposta di anelli arricchita da nuovi dettagli smaltati e motivi floreali ispirati alla natura in piena fioritura: delicate margherite e romantici “non ti scordar di me” prendono forma attraverso decorazioni smaltate a mano, elementi che si integrano armoniosamente nelle curve degli anelli, trasformandoli in miniature preziose dal forte impatto visivo.

Realizzati in oro e rifiniti a mano con smalti colorati, i gioielli sono pensati per essere indossati in modo personale e creativo: la collezione, con il suo approccio giocoso ma sofisticato, invita a mixare forme, colori e simboli, dando vita a combinazioni uniche.

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5) Uno dei capi "Shockingly Chic" di PRIMARK

Una selezione accurata e chic, che mette in mostra alcuni dei capisaldi del guardaroba primaverile. Shockingly Chic celebra il meglio delle proposte Premium di Primark, dimostrando ancora una volta che uno stile sofisticato non deve avere necessariamente un prezzo elevato.

Tailoring impeccabile, un tessuto iconico come il lino, silhouette contemporanee e dal carattere deciso. Una proposta completa pensata per costruire look eleganti e super attuali, e il tutto a un prezzo inferiore ai 30 euro.

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6) Le sneakers della collab di PUMA e JIL SANDER

PUMA e JIL SANDER proseguono il loro dialogo creativo presentando la nuova K-Street. Dopo il rilancio della King Avanti nell’ottobre 2025, il nuovo design si basa su una visione condivisa di purezza, precisione e funzionalità.

Progettata sotto la direzione di Simone Bellotti, la K-Street traduce una filosofia raffinata della calzatura in una sneaker essenziale: calzata aderente e sagomata, suola ultra-sottile, una silhouette che segue le linee del piede, bilanciando morbidezza e tensione.

«Mi piacciono le calzature essenziali, con suole sottilissime, che avvolgono il piede seguendone la linea naturale - afferma Simone Bellotti, direttore creativo di JIL SANDER - Questa è la mia firma nel design delle scarpe».

Il modello è proposto in due versioni di materiali e tre varianti colore: suede traforato color bronzo opaco, canvas beige e nylon blu elettrico con dettagli in suede a contrasto. Gli elementi co-branded includono il marchio JIL SANDER insieme al logo del felino PUMA sul tallone. Introdotta per la prima volta nel 1998, la collaborazione tra PUMA e JIL SANDER ha trasformato l’incontro tra sport e moda, un’eredità che continua a influenzare questa nuova uscita quasi tre decenni dopo.

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7) I mocassini Carla di SANTONI (con l'esclusivo servizio One of One)

Santoni, fin dalla sua fondazione, interpreta l'artigianalità come un linguaggio identitario e personale. Con One of One, questa visione si espande: la personalizzazione diventa co-creazione, il gesto si fa relazione e la forma è il frutto di un'intenzione condivisa dove il cliente è chiamato a essere co-autore.

La declinazione più immediata e contemporanea è il programma di personalizzazione One Live, l'innovazione più recente nell'universo Santoni. Concepito come un’esperienza in-store in tempo reale, il servizio permette di reimmaginare gli iconici mocassini Carlo e Carla sperimentando con dettagli intercambiabili.

I due modelli diventano infatti protagonisti di una nuova interpretazione stilistica grazie alla possibilità di personalizzare la silhouette con una selezione di nappine, 9 per uomo e 9 per donna. Un elemento classico che viene riletto in una raffinata esplorazione di materiali e colori: blu Adriatico, arancione bruciato Aurora, marrone Urbino, rosa Lampone, verde Silva e alcune varianti che introducono delicati motivi floreali, ripensando la nappina in chiave botanica. One of One è disponibile in selezionate boutique Santoni e online.

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