La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

Esiste qualcosa di più rigenerante di un weekend dedicato al relax e allo shopping? Dimenticate lo stress delle folle e le attese interminabili nei negozi. Questa volta, il guardaroba perfetto si costruisce in totale tranquillità, magari sorseggiando un buon caffè sul divano di casa vostra.

Abbiamo selezionato per voi i must-have più promettenti della settimana: quei pezzi chiave capaci di trasformare radicalmente ogni outfit senza un effort eccessivo.

Si tratta di una collezione di capi e accessori scovati durante le nostre ultime ricerche di stile e che ci hanno conquistato al primo sguardo.

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Siete pronte a lasciarvi ispirare? Scorrete per scoprire i nostri colpi di fulmine e aggiornare la vostra wish list.

1) Una salopette in denim di ERGON

Ergon lancia un'esclusiva capsule in denim che celebra l'iconico tessuto, reinterpretandolo con i simboli distintivi del brand. Tratti essenziali, patch dal sapore quotidiano e richiami simbolici trasformano ogni pezzo in una narrazione individuale.

Con i suoi tagli nitidi e un'anima rock anni '80, la collezione esprime uno spirito ribelle e autentico, riconfermando i valori cardine di Ergon: libertà e creatività senza filtri. Tra i nostri capi preferiti questa salopette che aggiungere all'istante un tocco cool al guardaroba.

Courtesy of Press Office

2) Un bikini della collezione High Summer di BURBERRY

La collezione High Summer 2026 di Burberry eleva l’iconico motivo Check attraverso una palette che profuma di tradizione e freschezza: un raffinato beige sabbia si intreccia a eteree sfumature di viola melanzana e blu fiordaliso. Il beachwear si riappropria dei suoi grandi classici, dal bikini intramontabile ai bermuda coordinati.

Il guardaroba estivo si espande poi in voile di cotone impalpabile, dove gonne e camicie convivono con abiti copricostume dalle trame tono su tono e righe che omaggiano il fascino rétro delle sedie a sdraio. Dettagli come volant e spalline check sulle canotte a costine infondono un’eleganza disinvolta, completata dalla leggerezza di sciarpe in lana e seta.

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3) Un capo della capsule For Every Invite di GANT

Con la nuova campagna For Every Invite, Gant eleva l'atto del vestirsi a celebrazione dei momenti di convivialità.

Tra capi in lino impalpabile e silhouette fluide, la collezione esplora il concetto di soft tailoring: un’eleganza spontanea capace di adattarsi con grazia dalla luce del mattino alla ricercatezza della sera. Vestirsi diventa così un gesto intenzionale che onora non solo l'occasione, ma le persone con cui la condividiamo.

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4) Un paio di occhiali da sole di ETNIA BARCELONA

Non semplici occhiali, ma una vera e propria dichiarazione di stile. Il modello Sants di Etnia Barcelona rilegge il concetto di femminilità moderna attraverso una montatura quadrata in acetato bianco, capace di illuminare il volto con una freschezza sofisticata.

Le aste scolpite e il ponte ergonomico fondono estetica e comfort estremo, offrendo una vestibilità impeccabile. L'accessorio indispensabile per chi cerca un design esclusivo che non passa mai di moda.

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5) Uno degli zaini iconici di INVICTA

C’è chi pianifica tutto nei minimi dettagli… e chi invece aspetta solo il momento giusto per partire. Un messaggio, un’idea last minute, il ponte del Primo Maggio che si avvicina: serve solo la voglia di staccare e il compagno di viaggio giusto.

Per chi ama la libertà anche quando si tratta di partire, gli zaini di Invicta diventano i compagni ideali di ogni fuga. Pratici, leggeri e versatili, sono pensati per contenere tutto il necessario, lasciando spazio solo a ciò che conta davvero: il viaggio.

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6) Le espadrillas di UNISA

Primi weekend di sole, fughe verso il mare e desiderio di leggerezza. La primavera risveglia la voglia di spensieratezza e comfort. E Unisa risponde con una collezione che celebra la sua calzatura simbolo: le mitiche espadrillas spagnole.

Non una semplice scarpa, ma il "classico dei classici" reinterpretato. In questa collezione, l'essenza del Mediterraneo incontra la maestria artigianale e un comfort studiato, dando vita a un design che è già un'icona di stile.

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7) Un gioiello della collezione floreale di PANDORA

Con Pandora la bellezza effimera dei fiori si fa preziosa. I petali si trasformano in gioielli, piccoli frammenti di natura da indossare per portare sempre con sé quella sensazione di pace.

Che siano romantici o audaci, questi fiori d’argento e luce parlano di te senza bisogno di parole. È un invito a splendere con la forza della semplicità, trasformando ogni giornata in una fioritura continua di stile ed energia.

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8) Un pezzo della nuova collezione di KITON

La nuova collezione Kiton Primavera-Estate 2026 trasforma la moda in un atto di consapevolezza e libertà. Come? Proponendo capi che esprimono armonia, qualità senza compromessi e un'eleganza senza tempo. I tessuti sono pregati e leggeri, dal cashmere, alla seta, passando per lino e cotone, mentre le silhouette sono minimal e rilassate, pensate per offrire sicurezza e comfort in ogni momento della giornata.

La palette cromatica spazia dai toni naturali del verde e dell'acqua fino a calde sfumature ruggine e rosa pesca, creando un equilibrio visivo raffinato. Ogni capo non è solo un oggetto di lusso, ma uno strumento di autonomia e stile, pensato per chi affronta il mondo con grazia, intensità e una femminilità sicura di sé.

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