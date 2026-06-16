E chi l'ha detto che per viaggiare ci si debba vestire comode e basta? Questi outfit sono anche cool al punto giusto!

L’estate è la stagione dei lunghi voli verso località paradisiache, dei viaggi on the road e delle tratte in treno alla scoperta delle città europee più affascinanti. Quando si viaggia, però - e non si vuole rinunciare allo stile - coniugare comfort ed estetica non è sempre facile come sembra.



L’ideale, per evitare di aggiungere ulteriore stress a quello della partenza e dell’organizzazione di valigie e liste infinite da controllare e ricontrollare, sarebbe trovarsi la mattina stessa con gli abiti già stirati e pronti sulla gruccia ma, ahimè, sappiamo bene che più che una probabilità, questa, è un’utopia.

Se nulla però si può fare contro le corse (rigorosamente con i vestiti in mano) degli ultimi minuti pre partenza, qualcosa sulla scelta dell’outfit, si può, in modo da non farci trovare impreparate almeno quando si tratta di decidere cosa indossare.

La regola d’oro per gli outfit da viaggio è puntare su capi comfy dal tocco chic, in perfetto equilibrio fra comodità e “Instagram vibes”, per essere sempre pronte a qualche scatto improvvisato lungo la strada, oppure in aereporto come le vere trendsetter.

Tessuti morbidi e stretch, silhouette rilassate già collaudate e che sappiamo riuscire a tollerare per svariate ore e mix confortevoli e stilosi sono all’ordine del giorno, fra scarpe da ginnastica e ballerine o jeans e pantaloni della tuta. Ma, le opzioni per i vari travel-looks sono molte più di quelle che si potrebbero immaginare pensando ai nostri vecchi viaggi in shorts dell’Adidas e canottiera bianca e, proprio per questo, noi di Grazia.it siamo qui per dare un po’ di pepe alle vostre prossime mise, con 8 ispirazioni da copiare e amare per tutta l’estate.

Come vestirsi per viaggiare: t-shirt + bermuda

Uno dei capi più comfy del guardaroba è senza dubbio la maxi t-shirt. Ampia, leggera e pratica, è una grande compagna di vita e di comodità - e lo testimonia il fatto che spesso finisce per essere utilizzata persino come pigiama. Abbinata a un paio di bermuda oversize, dà vita a un look sporty-relaxed dal fascino leggermente androgino, da accostare a un sempre apprezzato cappellino per ripararsi dal sole, un paio di scarpe funzionali e una maxi bag capiente.

Come vestirsi per viaggiare: jeans + camicia oversize

Immaginate di percorrere la tratta tra Italia-Parigi a bordo di un treno d’epoca: in questo caso, la chicnessdeve avere la meglio sul comfort, puntando su un mix ben bilanciato tra capi basici e pezzi dal fascino tipicamente parigino. Un esempio? La classica combo alla Jane Birkin composta da jeans e camicia oversize ed effortless, per un look rilassato ma ricercato, perfetto per viaggiare in comodità ma con un alto tasso di stile.

Come vestirsi per viaggiare: basic ma con scarpa colorata

A volte, quando si viaggia, puntare su colori neutri e basici è la soluzione più sicura e intelligente. Meno problemi di abbinamento, una valigia più versatile e così via. Per aggiungere però quel tocco da cool girl che ci piace tanto, l’ideale è optare per un’aggiunta dal twist frizzante e avant-garde: un accessorio statement capace di elevare ogni look con la sua presenza. La scelta, in questo caso, ricade su una ballerina colorata che, oltre a comodità, vanta anche particolarità e “frizzantezza”, accontentando sia il nostro bisogno di camminare tante ore che la nostra voglia di “moda”.

Come vestirsi per viaggiare: camicia + jeans + ballerine

Seguendo il filone dei look chic ma confortevoli per viaggiare, la combo camicia e jeans si conferma sempre una scelta vincente. In questo caso, invece di lasciare la camicia sopra i pantaloni, infilatela all’interno del jeans per un twist elegante e retrò, completando il tutto con un paio di ballerine nere. Più facile di così è difficile, ma più chic di così non esiste.

Come vestirsi per viaggiare: gonna ampia, ballerine e felpa (sì, funziona!)

Le ballerine, ormai lo abbiamo capito, sono una vera garanzia quando si viaggia. Comode e altrettanto versatili, si abbinano a qualsiasi tipo di outfit. Se generalmente vengono abbinate a jeans e pantaloni però, cambiamo un po’ rotta dei nostri outfit da viaggio accostandole a una gonna ampia e a ruota che si presta come alternativa perfetta a pants & co. In più, sempre mantenendo quell’allure sporty che sappiamo essere essenziale per i travel looks, aggiungete una felpa leggera e…voilà, ecco il vostro outfit Instagrammabile.

Come vestirsi per viaggiare: outfit gorpcore

Anche un outfit in stile gorpcore può fare al caso nostro.

L’estetica ispirata al mondo dell’outdoor negli ultimi anni ha davvero conquistato la scena fashion, tanto da trasformarsi in una tendenza di nicchia amata dai più. I capi che lo caratterizzano sono progettati per trascorrere ore e addirittura più giorni fuori casa, fra tessuti leggeri, materiali tecnici e fit comodi, qualità che li rendono perfetti anche per affrontare un viaggio meno “avventuroso”. Rubare quindi ispirazioni e pezzi dal guardaroba gorp, può essere una soluzione adatta per le nostre esigenze e anche… stilosa. Per esempio, quando si tratta di sostituire i classici pantaloni parachute con una gonna parachute, realizzando un fit che mantiene tutta la funzionalità di cui abbiamo bisogno, ma con un’allure più femminile e modaiola.

Come vestirsi per viaggiare: sporty pants + ballerine

Se invece avete voglia di viaggiare in totale relax, l’opzione “tuta” è sempre dietro l’angolo. Per elevarla un po’ e renderla meno legata all’estetica sporty dei primi anni Duemila, però, scegliete dei pantaloni e un “pezzo sopra” diversi fra loro, accostando il tutto a un paio di ballerine, per un abbinamento alla “teoria della wrong shoe” in piena regola.

Come vestirsi per viaggiare: tuta color pastello

Infine nessuno dice che, anche una tuta, indossata a regola d’arte, non possa risultare chic.

Il segreto sta tutto nella scelta dei colori, preferibilmente ispirati alle nuance delicate e pastello della primavera/estate, e del modello - rigorosamente oversize. A completare il look, una t-shirt bianca da lasciare intravedere sotto la zip o lo scollo della felpa e un paio di ciabatte in stile “americano” per enfatizzare al massimo la direzione del nostro outfit.

