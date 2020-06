Finalmente avete in programma un weekend al mare? A preparare la valigia perfetta vi aiutiamo noi con una selezione di capi e accessori che non vedrete l'ora di sfoggiare

Ora che gli spostamenti tra regioni sono finalmente consentiti in tantissimi stanno organizzando quel famoso weekend al mare che sognavano di fare da mesi.

Del resto un paio di giorni lontano dal lavoro e dal tran tran quotidiano a volte è proprio quello che ci vuole per staccare la spina e cercare un po' di relax.

Voi concentratevi pure sulla scelta della meta e sull'organizzazione della vostra mini fuga: a preparare la valigia perfetta per l'occasione vi aiutiamo noi!

A tal proposito abbiamo selezionato alcuni pezzi chiave di stagione indispensabili.

A cominciare naturalmente dai costumi da bagno! Imprescindibile, a nostro avviso, è averne dietro almeno un paio: un bikini per mettere le basi per un'abbronzatura top e un intero da utilizzare anche per l'aperitivo al tramonto in riva al mare.

Tra i capi da non dimenticare ci sono poi un midi dress dalla fantasia tropical, il pattern "tormentone" dei mesi estivi, un abitino corto in denim pratico e cool, e un paio di shorts di lino da abbinare a una blusa in cotone bianco con le maniche plissé, romantica e chic.

Parlando di accessori l'essenziale è avere con sé una shopper di paglia (sì, al mare potete tranquillamente indossarla anche di sera), sandali cuoio rigorosamente flat, occhiali da sole con lenti sfumate e un telo da spiaggia dal design accattivante.

Buon weekend al mare!

