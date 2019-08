Quando si viaggia in aereo, l’organizzazione è tutto.

La check list delle cose da portare, o meglio da non dimenticare, deve essere studiata minuziosamente e preparata in anticipo per evitare di incappare in disagi e inconvenienti.

Per non parlare dell’outfit con cui affrontare un viaggio, che… a prescindere dalla sua durata, deve essere comodo, pratico e completo: nulla può essere lasciato al caso!

Per fortuna lo stile "lounge" è stato sdoganato anche fuori dagli aerei e aeroporti perché è l’unico ad avere il tasso fashion pari a quello di comodità. #Airportstyle

Per questo abbiamo stilato per voi una lista di must have e must wear super trendy per affrontare una traversata up in the air come le dive.

Ora mettetevi comode, allacciate le cinture e scorrete la nostra gallery!

(Credits: Away)

La "Weekender Bag" in tela di Away ha la giusta misura per contenere il vostro "necessaire" per il viaggio. #Handlebag

(Credits: Trussardi)

Durante il viaggio cercate di staccarvi da telefono e pc. Per non perdere senso del tempo però tenete un orologio al vostro polso, ancora meglio se bello e chic come questo di Trussardi. #Quantomanca?

(Credits: Agnona)

I lounge pant in cashmere grigio di Agnona sono la massima espressione di airport luxe. Come resistere? #Loungepants

(Credits: Falconeri)

La pashmina in cashmere bianco di Falconeri sarà come una morbida carezza sulla pelle e vi riparerà dai famosi spifferi di aria condizionata. #Pashmina

(Credits: Fila)

Durante la traversata, la felpa non può mancare. Bella la proposta di Fila con logo e leopard print. #Sweatshirt

(Credits: Fiorucci)

Sotto la felpa... una bella t-shirt! Meglio se logo e revival anni 90 come questa gialla di Fiorucci con l'irresistibile disegno di angioletti. #Tshirt

(Credits: Max Mara)

Un bel paio di occhiali da sole è fondamentale, sopratutto se avete il volo di mattina presto: nasconderà le occhiaie e vi allontanerà da sguardi indiscreti. Perfetto questo modello retrò ovale di Max Mara. #Shadyshades

(Credits: Net-a-Porter)

La cherry on top sul vostro airport look sarà una mascherina da notte in pura seta con ricami girlie come questa con lipstick di Olivia von Halle. Per "sonnecchiare" con stile! #Eyemask

(Credits: Oysho)

I leggings più fashion hanno il colore della pelle e impunture strategiche come questi di Oysho, perfetti anche per la palestra. #Perfectleggings

(Credits: Piquadro)

Mai sottovalutare il potere fashion di un trolley, il bagaglio a mano che completerà il nostro look. Sceglietelo rigido per preservare il contenuto e coloratissimo per riconoscerlo al volo se doveste imbarcarlo, proprio come questo laccato giallo di Piquadro. #Handluggage





(Credits: Muji)

Più sarete ordinate e precise nella preparazione dei vostri essential, più facilmente li ritroverete quando ne avrete bisogno. Ecco perché questa pochette di Muji sarà una vostra alleata per i futuri viaggi. #Tuttoinordine

(Credits: Tod's)

Ai piedi non indossate altro che un bel paio di sneaker, il modello perfetto che non suona ai controlli e terrà i vostri piedi comodi e caldi. La proposta di Tod's è confy e chunky come vuole l'ultima tendenza in fatto di scarpe da ginnastica. #Madeinitalysneakers

(Credits: Louis Vuitton)

La tote bag di Louis Vuitton è un pezzo intramontabile da avere in armadio. Comodissima per città e mare, sarà la perfetta borsa a mano anche durante il viaggio grazie alla sua leggerezza e capienza strategica. #Totebag

(Credits: Yamamay)

Se siete abituate a togliere le scarpe durante il viaggio, non dimenticate di scegliere i vostri calzini con la dovuta cura. Devono essere: coprenti, morbidi e cool, proprio come questi in lurex di Yamamay. #Fashionsocks