Meteo incerto? Ecco alcuni suggerimenti per essere al top anche sotto la pioggia.

Ammettiamolo, ci sono giornate in cui decidere cosa indossare sembra una missione (quasi) impossibile. Se poi ci si mette anche la pioggia, le cose diventano davvero complicate. Ma niente panico. Vestirsi bene quando piove si può. Basta giocare d’anticipo e tenere a portata di armadio i capi e gli accessori giusti.

Non parliamo solo di impermeabile, stivali da pioggia e ombrello (che ovviamente restano gli alleati numero uno, soprattutto in caso di temporali o acquazzoni particolarmente intensi). Gli item su cui possiamo contare in caso di maltempo sono più numerosi di quanto si possa credere.

Qualche esempio? Gonne midi e mini, pantaloni culotte e tutti quei capi tagliati strategicamente alla caviglia (o più su) in grado di evitarci di restare fradicie e infreddolite tutto il giorno. Ma anche parka con cappuccio, trench in vernice, stivaletti e scarpe flat con suola carrarmato.

Se siete a caccia di ispirazioni date un’occhiata a questi look: abbiamo messo a punto 5 combo facili e di tendenza, perfette da sfoggiare quando diluvia. Scopritele tutte!

Come vestirsi quando piove: pantaloni culotte e combat boots

La prima regola per rendere l’outfit a prova di pioggia? Evitare accuratamente pantaloni a palazzo - o comunque lunghi - che rischierebbero di inzupparsi alla prima pozzanghera, optando invece per le loro varianti alla caviglia. Noi abbiamo scelto un paio di pantaloni culotte con piega centrale e li abbiamo abbinati ad alcuni pezzi evergreen: maglione a quadri, combat boots e parka oversize.

Parka oversize con cappuccio ZARA, pantaloni alla caviglia in jersey spazzolato UNIQLO, pullover a quadri con scollo tondo GANNI, combat boot con suola track STRADIVARIUS

Credits: zara.com, uniqlo.com, ganni.com, stradivarius.com

Come vestirsi quando piove: minidress e stivali da pioggia

Le galosce sono semplicemente un must. Per evitare che il look perda di appeal, abbinatele a un abito sofisticato, midi o corto. La soluzione più chic? Uno scamiciato total black da indossare con il dolcevita e “accessoriare” con una borsa in uno nei colori must di stagione. Sceglietela a tracolla, in modo da portarla sempre ben aderente al corpo e tenerla all’asciutto.

Top a collo alto con stampa grafica MARINE SERRE, vestito midi con spalline e scollo a V MASSIMO DUTTI, borsa con tracolla regolabile MARNI, rain boot MELISSA

Credits: farfetch.com, massimodutti.com, marni.com, eu.shopmelissa.com

Come vestirsi quando piove: jeans cropped e anfibi

I jeans non sono propriamente la scelta ideale in caso di meteo avverso ma se proprio non riuscite a farne a meno, puntate su modelli cropped e in denim leggero, così da ridurre al minimo le probabilità di bagnarli e le eventuali tempistiche di asciugatura. La combo ideale è quella con gli anfibi: pratica e decisamente cool.

Jeans cropped effetto délavé TOTEME, camicia in popeline di cotone MANGO, gilet in lana a motivo geometrico THINKING MU, anfibi stringati ISABEL MARANT

Credits: mytheresa.com, shop.mango.com, press office

Come vestirsi quando piove: gonna a pieghe e mocassini con suola carrarmato

La gonna plissettata a motivo tartan è indubbiamente uno dei capisaldi di stagione e la pioggia è l’occasione giusta per sperimentare qualche mise che la veda protagonista. Come il mix very british con micro cardigan e mocassini con suola carrarmato. Da completare con un trench in vernice per rendere l'insieme davvero trendy.

Gonna tartan a pieghe DIOR, trench in vernice glossy MAX&CO., cardigan in cashmere STEFANEL, mocassino con nappe e suola carrarmato STEVE MADDEN

Credits: dior.com, it.maxandco.com, stefanel.com, press office

Come vestirsi quando piove: abito in maglia e sneakers

Il look più easy da sfoggiare quando le idee scarseggiano? Quello con abito in maglia e sneakers. Un super classico che non stanca mai e che diventa la divisa perfetta per le giornate più uggiose. Il fashion trick da vere pro? Puntare su un paio di scarpe da ginnastica impermeabili per avere il massimo della protezione senza rinunciare al glam.

Ombrello trasparente HAY CANOPY, abito midi in maglia a coste H&M, calzini alla caviglia in cotone elasticizzato PIERRE MANTOUX, sneaker unisex NEW BALANCE

Credits: rinascente.it, 2.hm.com, newbalance.it