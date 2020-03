L'ingresso nei trenta va celebrato a dovere: dalla camicia maschile alle décolleté preziose, ecco 10 pezzi che vi accompagneranno nell'età adulta

Compiere 30 anni significa entrare ufficialmente nel mondo degli adulti e il guardaroba è la prima cosa che andrebbe aggiustata e adeguata.

Calzini e lingerie spaiate erano (appena) accettabili ai tempi dell'università ma ora, dimenticateveli. Anzi, buttateli proprio.

Il look è il vostro primo "biglietto da visita" e con il passaggio all'età adulta ci sono dei capi e degli accessori che possono rendervi autorevoli e molto "powerful" (soprattutto se stiamo parlando del mondo del lavoro, ambito in cui, in maniera più o meno ufficiale, c'è sempre un dress code).

Perché se finora avete dato per scontato la questione "come vestirsi bene", beh, ora non ci sono più scuse!

Partiamo da una regola d'oro: puntate sulla qualità e non sulla quantità, leggete con attenzione etichette e composizioni.

Dimenticate acquisti compulsivi in serie, comprate meno ma meglio: spendete anche qualcosa di più ma prediligete pezzi di ottima fattura che vi accompagnino giorno dopo giorno (la differenza, in certi casi, si vede eccome).

E su quali pezzi comprare, eccovi una mini guida sui capi indispensabili per vestirsi bene a 30 anni (ma anche a 35, eh)!

Come vestirsi bene a 30 anni: Décolleté da urlo

Partiamo dalle basi, un paio di scarpe con il tacco ci vogliono. Ma non un paio qualsiasi! Bisogna investire in un modello dal design elegante e versatile, materiali di qualità (altrimenti il mal di piedi è assicurato) e un colore easy da indossare con più look: nero e "nude" sono sempre un garanzia ma anche un bel blu o il bianco possono funzionare bene.

Da evitare le tinte flashy (per ora) e il platform arrogante!

Pumps AQUAZZURA

Come vestirsi bene a 30 anni: un tailleur pantalone "serio" ma non troppo

Che il vostro ambiente di lavoro preveda un dress code formale o meno, un completo dal taglio impeccabile è un investimento necessario. Non serve che sia il classico tailleur, anzi! Una combo giacca e pantalone basteranno, l'importante è fare attenzione al fitting (deve vestirvi bene, né troppo stretto, né troppo largo).

Stampe e colori sono ben accetti, basta non esagerare, un gessato blu ad esempio andrà benissimo, così come una tinta chic come il beige o il nude. *** I completi più belli della PE 2020 ***

Completo MANGO

Come vestirsi bene a 30 anni: una borsa passepartout

Come dicevamo per le pumps, anche qui puntare su semplicità e qualità vuol dire fare la differenza. Scegliete un modello dalle linee essenziali, una tracolla o una hand-bag a seconda del modello con cui vi trovate meglio. Nero, cuoio naturale, beige e grigio sono le scelte più facili e versatili. Concedetevi il lusso di spendere un po' di più per una borsa di marca, sarà il vostro biglietto da visita nel mondo del lavoro e fuori.

Borsa a tracolla GUCCI

Come vestirsi bene a 30 anni: Occhiali da sole

Partiamo subito da una premessa: è necessario scegliere un modello che vi doni. Abbandonate le forme esagerate se non vi stanno bene. Di solito con un modello con lenti "a gatto" non si sbaglia, soprattutto se la montatura è in acetato nero o tartarugato. Azzeccata anche la scelta di un modello aviator (ma senza lenti a specchio colorate o magari riservatele solo per il tempo libero)! Occhio alla qualità: è importante che le lenti siano davvero schermanti, anche se non avete problemi di vista!

Occhiali da sole THE ROW

Come vestirsi bene a 30 anni: camicia maschile

Se ancora non ne avete una è il momento di correre ai ripari. Una bella camicia dal taglio lineare (non troppo attillata) sarà la vostra BFF: sta bene con praticamente tutto, con i jeans ma anche con le gonne.

Sotto un pull morbido e portata sopra una t-shirt bianca come fanno le fashioniste dello street style. La scelta più ovvia? Un modello bianco o in azzurro baby, provare per credere!

Camicia bianca

Come vestirsi bene a 30 anni: un abito da cerimonia

Vi capiterà di prendere parte a tantissime cerimonie (preparatevi, da ora la stagione dei matrimoni è aperta e potreste averne almeno un paio all'anno). Ecco perché la scelta di un bell'abito da cerimonia, perfetto in "enne" occasioni è fondamentale. Prendetevi il tempo di scegliere un modello che vi stia bene (davvero), lasciate perdere materiali "cheap" e colori eccessivi (a meno che siate sicure che non vi stancheranno nel giro di qualche mese) e puntate sulla buona qualità (o vi ritroverete ad avere un armadio pieno di abiti da cerimonia indossati una volta appena).

E in caso non voleste proprio riutilizzare lo stesso abito per più occasioni il nostro consiglio è: "noleggio"! Sono infatti molti i siti che oggi permettono di affittare abiti di marca e accessori speciali; pensateci, il pianeta (e il portafogli) ve ne sarà grato.

Abito da cerimonia SELF PORTRAIT

Come vestirsi bene a 30 anni: un blazer impeccabile

Qui si parla di uno di quegli investimenti "top" del guardaroba. Una bella giacca, dal taglio impeccabile sarà un vero passe-partout: lo indosserete in ufficio ma anche con una t-shirt e i jeans per l'aperitivo con le amiche. C'è solo una regola: non accontentatevi della prima che provate, il fitting è fondamentale. Che la scegliate leggermente oversize o "sciancrata" poco importa ma deve starvi alla perfezione: occhio quindi a maniche, spalle e abbottonatura!

Blazer MAX MARA

Come vestirsi bene a 30 anni: un paio di sandali "wow" da sera

Un paio di sandali effetto "oooh" e il cambio per la sera è praticamente fatto! Con tacco a stiletto oppure "scultura", con cinturino alla caviglia o "tutto listini", l'importante è che si faccia notare. Sarà in grado di rendere speciale anche il look più minimal (chic).

Sandali con listini JIMMY CHOO

Come vestirsi bene a 30 anni: pull in cashmere

Dite addio a maglie e maglioncini in misto acrilico comprati in serie (di quelli che dopo due lavaggi si riempiono di pelucchi o cambiano magicamente taglia). Scegliere un modello semplice in cashmere non è per forza una spesa "impossibile", anche le grandi catene hanno diverse linee dedicate a materiali "premium" con prodotti di ottima qualità. Ne bastano un paio, in colori basic da abbinare senza problemi alla maggior parte dei capi del vostro guardaroba.

Maglia in cashmere FALCONERI

Come vestirsi bene a 30 anni: il jeans perfetto

Bye bye ai cinque tasche strappati! Niente catene o cascate di strass! Qui la scelta deve cadere su un modello semplice ma che vi vesta benissimo. Come dicevamo per il blazer, il fitting è tutto: che sia a zampa, a sigaretta, boyfriend o skinny va bene tutto ma che lunghezza e misura di vita e fianchi siano perfetti. Stesso discorso per il lavaggio: va bene la tonalità che preferite, blu chiaro o scuro è lo stesso ma nulla di eccessivamente slavato o, peggio ancora, candeggiato!

Jeans regular FRAME