Come vestirsi a 40, 50 e 60 anni: i capsule wardrobe con i fashion must have per ogni età
Un armadio pieno di vestiti e niente da mettere. Se come noi siete alle prese con l’ennesimo rewatch di Sex & The City, queste parole vi suoneranno più che familiari. E se, nel frattempo, il cambio di stagione vi sta mettendo a dura prova, probabilmente vi sembreranno attuali come non mai.
La buona notizia? Per uscire dall’impasse non serve necessariamente lanciarsi in una sessione di shopping selvaggio. Basta ripensare il guardaroba in modo un po’ più calibrato. A 40 come a 50 e 60 anni.
Sì, perché se è vero che la moda non ha età, è altrettanto vero che con il passare del tempo cambiano le abitudini, le esigenze, i gusti e - perché no? - anche il modo in cui vogliamo raccontare chi siamo attraverso ciò che indossiamo.
Questo naturalmente non ha nulla a che vedere con divieti e fantomatici diktat legati alla carta d’identità. Tutt’altro. Sentirsi libere di sperimentare resta infatti la regola numero uno.
Da qui l’idea di immaginare tre capsule wardrobe, uno per ogni decade, con una selezione di capi e accessori strategici da abbinare, interpretare e personalizzare in base al proprio stile, per renderci la vita - e la scelta dell’outfit - decisamente più semplice.
Come vestirsi a 40 anni
Gli anni trascorsi a fare prove, tentativi e a rincorrere trend che oggi guardiamo con una certa perplessità, dopotutto, ci hanno permesso di scoprire cosa ci piace davvero (e cosa no).
A 40 anni i gusti si affinano e quella consapevolezza di sé che nei decenni precedenti era ancora tutta da costruire diventa un prezioso alleato davanti all'armadio. Che può contare su alcuni punti fermi: il blazer dal taglio sartoriale, i jeans - con gamba regular o wide - e poi cardigan e pullover morbidi, da indossare praticamente con tutto.
Ma guai a fermarsi ai fondamentali. Una camicia di jeans o una giacca in pelle oversize danno subito un twist alle mise più formali, mentre una mini a motivo check, una gonna longuette ricoperta di paillettes o uno slip dress sono quello che ci vuole per fare il pieno di glamour.
Sul fronte accessori, accanto a pezzi destinati a durare - una tote in suede o i classici mocassini in pelle - c’è spazio anche per qualche incursione più audace, come un paio di stivaletti snake print.
Capsule wardrobe a 40 anni
...
Come vestirsi a 50 anni
L’esperienza insegna. E lo stile ne guadagna, diventando più fedele a chi siamo e un po’ meno a ciò che detta moda. A 50 anni scegliere cosa indossare significa soprattutto assecondare la propria personalità, senza per questo rinunciare al piacere di farsi tentare dai must have del momento.
Il capsule wardrobe ideale? Un mix di grandi classici e pezzi dal carattere più spiccato. Sì all’inossidabile trench o alla giacca in stile Chanel, da movimentare con pantaloni a palazzo o con una gonna midi dalle linee asimmetriche. Via libera anche a dolcevita in cashmere e camicie in popeline, portate su jeans dalla vestibilità comoda.
E poi i complementi, fondamentali per rendere ogni look subito più interessante: una cintura in cuoio - capace di ridisegnare in un attimo le proporzioni - e qualche gioiello per un tocco bling bling, slingback rasoterra e stivali con tacco, una borsa a mano dalle linee minimal o una clutch effetto coccodrillo.
Capsule wardrobe a 50 anni
...
Come vestirsi a 60 anni
L’idea che a 60 anni il guardaroba debba rinunciare a eleganza e fascino è un luogo comune tutto da smontare. Al contrario, è questo il momento di vivere la moda con ancora più libertà, forti di una maturità e una self confidence ormai consolidate.
Il capsule wardrobe in questo caso può spaziare dal tailleur pantalone alla camicia con fiocco, dalla gonna a pieghe in velluto al dolcevita a righe bretoni, fino a soprabiti e capispalla a tinte pastello. Un mix eclettico e sofisticato in cui non mancano i foulard in seta stampata - jolly per eccellenza da annodare al collo o alla borsa - così come le décolleté con tacco midi e gli ankle boots dal piglio metropolitano.
E tornando al capitolo borse: via libera a modelli più o meno estrosi, da alternare a it bag dalle linee essenziali e dalle tonalità neutre. Il classico pezzo investimento che attraversa stagioni, tendenze e - ça va sans dire - generazioni.
Capsule wardrobe a 60 anni
...
© Riproduzione riservata