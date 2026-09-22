Cosa non dovrebbe mancare nell’armadio a 40, 50 e 60 anni? Ecco i capi e gli accessori strategici su cui puntare a ogni età.

Un armadio pieno di vestiti e niente da mettere. Se come noi siete alle prese con l’ennesimo rewatch di Sex & The City, queste parole vi suoneranno più che familiari. E se, nel frattempo, il cambio di stagione vi sta mettendo a dura prova, probabilmente vi sembreranno attuali come non mai.

La buona notizia? Per uscire dall’impasse non serve necessariamente lanciarsi in una sessione di shopping selvaggio. Basta ripensare il guardaroba in modo un po’ più calibrato. A 40 come a 50 e 60 anni.

Sì, perché se è vero che la moda non ha età, è altrettanto vero che con il passare del tempo cambiano le abitudini, le esigenze, i gusti e - perché no? - anche il modo in cui vogliamo raccontare chi siamo attraverso ciò che indossiamo.

Questo naturalmente non ha nulla a che vedere con divieti e fantomatici diktat legati alla carta d’identità. Tutt’altro. Sentirsi libere di sperimentare resta infatti la regola numero uno.

Da qui l’idea di immaginare tre capsule wardrobe, uno per ogni decade, con una selezione di capi e accessori strategici da abbinare, interpretare e personalizzare in base al proprio stile, per renderci la vita - e la scelta dell’outfit - decisamente più semplice.

Come vestirsi a 40 anni

Gli anni trascorsi a fare prove, tentativi e a rincorrere trend che oggi guardiamo con una certa perplessità, dopotutto, ci hanno permesso di scoprire cosa ci piace davvero (e cosa no).

A 40 anni i gusti si affinano e quella consapevolezza di sé che nei decenni precedenti era ancora tutta da costruire diventa un prezioso alleato davanti all'armadio. Che può contare su alcuni punti fermi: il blazer dal taglio sartoriale, i jeans - con gamba regular o wide - e poi cardigan e pullover morbidi, da indossare praticamente con tutto.

Ma guai a fermarsi ai fondamentali. Una camicia di jeans o una giacca in pelle oversize danno subito un twist alle mise più formali, mentre una mini a motivo check, una gonna longuette ricoperta di paillettes o uno slip dress sono quello che ci vuole per fare il pieno di glamour.

Sul fronte accessori, accanto a pezzi destinati a durare - una tote in suede o i classici mocassini in pelle - c’è spazio anche per qualche incursione più audace, come un paio di stivaletti snake print.

Capsule wardrobe a 40 anni & OTHER STORIES Maglione in lana merino con scollo a V

Credits: stories.com

16ARLINGTON Gonna midi con paillettes

Credits: farfetch.com

AEYDE Stivaletto in pelle effetto pitone

Credits: Courtesy of Press Office

AMI PARIS Camicia di jeans con colletto button-down

Credits: amiparis.com

CLOSED Cardigan in blend di cashmere

Credits: closed.com

ELLEME Tote bag in suede

Credits: elleme.com

G.H.BASS Mocassino in pelle lucida Weejuns® Larson Anniversary con coin dorato

Credits: Courtesy of Press Office

MASSIMO DUTTI Abito sottoveste in tessuto fluido con profili in pizzo

Credits: massimodutti.com

MAX&CO. Minigonna a motivo check con profilo a contrasto

Credits: it.maxandco.com

PATRIZIA PEPE Blazer doppiopetto dal fit avvitato

Credits: Courtesy of Press Office

ROY ROGER’S Jeans a gamba larga in denim effetto used

Credits: royrogers.it

SALCE Borsa in nappa

Credits: salce197.com

SANDRO Giubbotto oversize in pelle

Credits: Courtesy of Press Office

ZARA Jeans regular a vita alta

Credits: zara.com

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Come vestirsi a 50 anni

L’esperienza insegna. E lo stile ne guadagna, diventando più fedele a chi siamo e un po’ meno a ciò che detta moda. A 50 anni scegliere cosa indossare significa soprattutto assecondare la propria personalità, senza per questo rinunciare al piacere di farsi tentare dai must have del momento.

Il capsule wardrobe ideale? Un mix di grandi classici e pezzi dal carattere più spiccato. Sì all’inossidabile trench o alla giacca in stile Chanel, da movimentare con pantaloni a palazzo o con una gonna midi dalle linee asimmetriche. Via libera anche a dolcevita in cashmere e camicie in popeline, portate su jeans dalla vestibilità comoda.

E poi i complementi, fondamentali per rendere ogni look subito più interessante: una cintura in cuoio - capace di ridisegnare in un attimo le proporzioni - e qualche gioiello per un tocco bling bling, slingback rasoterra e stivali con tacco, una borsa a mano dalle linee minimal o una clutch effetto coccodrillo.

Capsule wardrobe a 50 anni TWINSET MILANO Trench doppiopetto in gabardina di misto cotone

Credits: twinset.com

FALCONERI Dolcevita in cashmere ultrafine

Credits: falconeri.com

MOMONÌ Pantaloni fluidi a palazzo

Credits: momoni.it

A.EMERY Clutch in pelle con lavorazione effetto coccodrillo

Credits: mytheresa.com

JONAK Slingback con tacco basso in suede e vernice

Credits: it.jonak-paris.com

LUISA SPAGNOLI Blusa lavallière in seta stampata

Credits: luisaspagnoli.com

GANT Jeans in denim e lyocell dalla vestibilità rilassata Credits: gant.it

MAX MARA Cintura in cuoio

Credits: it.maxmara.com

MONICA VINADER Orecchini in argento placcato oro 18 carati con perle Keshi

Credits: monicavinader.com

TOMMY HILFIGER Giacca in jacquard di misto lana

Credits: it.tommy.com

REFORMATION Stivali al ginocchio con punta quadrata e tacco kitten

Credits: thereformation.com

THE FRANKIE SHOP Gonna midi svasata con pannelli asimmetrici

Credits: eu.thefrankieshop.com

TOTEME Camicia in popeline di cotone dalla silhouette rilassata

Credits: net-a-porter.com

YUZEFI Borsa a mano in pelle

Credits: yuzefi.com

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Come vestirsi a 60 anni

L’idea che a 60 anni il guardaroba debba rinunciare a eleganza e fascino è un luogo comune tutto da smontare. Al contrario, è questo il momento di vivere la moda con ancora più libertà, forti di una maturità e una self confidence ormai consolidate.

Il capsule wardrobe in questo caso può spaziare dal tailleur pantalone alla camicia con fiocco, dalla gonna a pieghe in velluto al dolcevita a righe bretoni, fino a soprabiti e capispalla a tinte pastello. Un mix eclettico e sofisticato in cui non mancano i foulard in seta stampata - jolly per eccellenza da annodare al collo o alla borsa - così come le décolleté con tacco midi e gli ankle boots dal piglio metropolitano.

E tornando al capitolo borse: via libera a modelli più o meno estrosi, da alternare a it bag dalle linee essenziali e dalle tonalità neutre. Il classico pezzo investimento che attraversa stagioni, tendenze e - ça va sans dire - generazioni.

Capsule wardrobe a 60 anni CAINS MOORE Maglia in lana merino con collo a foulard

Credits: Courtesy of Press Office

UNOAERRE Bracciale contrarié in maglia tubogas

Credits: unoaerre.it

PRADA Soprabito monopetto in nappa

Credits: prada.com

BOTTEGA VENETA Hobo bag in pelle intrecciata

Credits: bottegaveneta.com

MALÌPARMI Dolcevita a righe in blend di lana e cashmere

Credits: maliparmi.com

FURLA Orologio con cinturino in pelle e quadrante rotondo

Credits: furla.com

MANTERO 1902 Foulard in seta stampata

Credits: Courtesy of Press Office

MARELLA Blazer doppiopetto in envers satin

Credits: it.marella.com

MARELLA Pantalone dritto con piega centrale in envers satin

Credits: it.marella.com

POEVE Decolleté in pelle verniciata con tacco midi

Credits: poeve.it

JW PEI Mini bag in ecopelle

Credits: jwpei.it

COS Camicia in cotone con dettaglio a fiocco

Credits: cos.com

TORY BURCH Gonna a pieghe in velluto a coste

Credits: Courtesy of Press Office

SÉZANE Stivaletti in pelle con tacco midi

Credits: sezane.com

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