In cerca di idee su come indossare canotta e gonna in modo non banale dall’alba al tramonto? Lasciatevi ispirare dal questi look di street style.

Da una parte la canotta, uno dei pezzi chiave del guardaroba per la spiaggia che assicura look easy e disinvolti anche in città. Dall’altra la gonna, uno dei capi più raffinati e femminili che abbiamo nell’armadio.

Se vi dicessimo che questi capi così apparentemente agli antipodi in realtà possono dare vita alla perfetta uniforme estiva?

***Caldo estivo? I pantaloni bianchi sono il jolly da giocarsi per ottenere look freschi e chic***

Eh sì, proprio così: in una stagione in cui spesso, complici temperature non proprio piacevoli, ci ritroviamo davanti allo specchio senza avere la minima idea di come vestirci, la combo “top canotta + gonna” può rivelarsi un’ottima soluzione.

E la buona notizia è che le possibilità di styling sono praticamente infinite e basta solo giocare con il mix&match e tenere conto degli impegni in agenda, per ottenere ogni giorno look sempre diversi.

Ma come indossare canotta e gonna quest'estate senza cadere nel banale? Ecco 7 idee dallo street style che risultano perfette h24.

7 idee dallo street style su come indossare top canotta e gonna

Nel quotidiano, quando non ci sono in programma appuntamenti formali, tutto quello che vi serve per ottenere un outfit versatile, fresco e chic è una canotta nera, da portare sopra a una gonna midi in denim (o in leggero chambray) con un paio di ballerine a punta tonda.

In alternativa, per sfruttare questa combo anche di sera, potete puntare su una canotta bianca con chiusura con i bottoni, una gonna in denim a ruota e dei sandali con il tacco, per poi finire il tutto con una borsa a mano in paglia.

Per un look essenziale e minimale, in perfetto stile anni ’90, una canotta bianca non può mancare nell’armadio. Abbinata a una gonna morbida con chiusura a portafoglio dai colori neutri e pumps dal gusto retrò si può sfruttare h24.

Un altro look che funziona da mattina a sera? Basta avere nell’armadio una gonna lunga in satin, meglio ancora se declinata in un colore acceso e brillante, e indossarla con una canotta nera, un paio di sandali dai riflessi argentati e qualche bijoux.

Ma non esistono solo le canotte bianche e nere. Se solitamente in questo periodo dell’anno tendete a prediligere capi e accessori più colorati, potete partire da un tank top blu. Nella vita di tutti i giorni sarà perfetto con una gonna a pieghe beige e dei mocassini azzurri.

Come indossare canotta e gonna in modo ancora più easy? Nelle giornate più calde potete orientarvi su un tank top declinato nel vostro colore preferito, una gonna midi in lino e un paio di sandali rasoterra dallo stile informale, come ad esempio i modelli “Scoubidou” con i listini in corda.

Per una mise altrettanto pratica, ma decisamente più chic, invece, optate per la combo “canotta nera e gonna sottoveste giallo burro”. Basta aggiungere un paio di sandali infradito con il tacco sottile, grande must della stagione, per avere la perfetta divisa quotidiana.

Credits: GettyImage