“Top canotta + gonna”: la combo più furba dell’estate in 7 look da copiare
Da una parte la canotta, uno dei pezzi chiave del guardaroba per la spiaggia che assicura look easy e disinvolti anche in città. Dall’altra la gonna, uno dei capi più raffinati e femminili che abbiamo nell’armadio.
Se vi dicessimo che questi capi così apparentemente agli antipodi in realtà possono dare vita alla perfetta uniforme estiva?
***Caldo estivo? I pantaloni bianchi sono il jolly da giocarsi per ottenere look freschi e chic***
Eh sì, proprio così: in una stagione in cui spesso, complici temperature non proprio piacevoli, ci ritroviamo davanti allo specchio senza avere la minima idea di come vestirci, la combo “top canotta + gonna” può rivelarsi un’ottima soluzione.
E la buona notizia è che le possibilità di styling sono praticamente infinite e basta solo giocare con il mix&match e tenere conto degli impegni in agenda, per ottenere ogni giorno look sempre diversi.
Ma come indossare canotta e gonna quest'estate senza cadere nel banale? Ecco 7 idee dallo street style che risultano perfette h24.
7 idee dallo street style su come indossare top canotta e gonna
Nel quotidiano, quando non ci sono in programma appuntamenti formali, tutto quello che vi serve per ottenere un outfit versatile, fresco e chic è una canotta nera, da portare sopra a una gonna midi in denim (o in leggero chambray) con un paio di ballerine a punta tonda.
In alternativa, per sfruttare questa combo anche di sera, potete puntare su una canotta bianca con chiusura con i bottoni, una gonna in denim a ruota e dei sandali con il tacco, per poi finire il tutto con una borsa a mano in paglia.
Per un look essenziale e minimale, in perfetto stile anni ’90, una canotta bianca non può mancare nell’armadio. Abbinata a una gonna morbida con chiusura a portafoglio dai colori neutri e pumps dal gusto retrò si può sfruttare h24.
Un altro look che funziona da mattina a sera? Basta avere nell’armadio una gonna lunga in satin, meglio ancora se declinata in un colore acceso e brillante, e indossarla con una canotta nera, un paio di sandali dai riflessi argentati e qualche bijoux.
Ma non esistono solo le canotte bianche e nere. Se solitamente in questo periodo dell’anno tendete a prediligere capi e accessori più colorati, potete partire da un tank top blu. Nella vita di tutti i giorni sarà perfetto con una gonna a pieghe beige e dei mocassini azzurri.
Come indossare canotta e gonna in modo ancora più easy? Nelle giornate più calde potete orientarvi su un tank top declinato nel vostro colore preferito, una gonna midi in lino e un paio di sandali rasoterra dallo stile informale, come ad esempio i modelli “Scoubidou” con i listini in corda.
Per una mise altrettanto pratica, ma decisamente più chic, invece, optate per la combo “canotta nera e gonna sottoveste giallo burro”. Basta aggiungere un paio di sandali infradito con il tacco sottile, grande must della stagione, per avere la perfetta divisa quotidiana.
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