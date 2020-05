Il rosa è tra i nostri colori preferiti, nonchè una delle nuance must di stagione: scoprite come abbinarlo ad hoc seguendo i consigli delle influencer

Come indossare il rosa per sfruttare al meglio il suo grande appeal? Il colore più chic e femminile dell'intera palette, come vi avevamo anticipato, torna a incantarci in primavera estate, declinandosi su tante sfumature diverse che non vediamo l'ora di sfoggiare.

E non siamo certo le sole! Anche le influencer più stilose del panorama internazionale non sanno resistere a questa nuance, sofisticata e romantica al tempo stesso, e la indossano spesso e volentieri.

Proprio ispirandoci ai loro outfit impeccabili abbiamo ricreato gli abbinamenti cromatici da replicare in poche e semplici mosse. Scopriteli con noi e prendete appunti per i vostri look estivi.

Come abbinare il rosa con i colori pastello

La nostra musa? La stylist danese Emili Sindlev, che domande! L'abbiamo ammirata in più di un'occasione per i suoi mix and match favolosi, spesso giocati sull'accostamento di tanti colori diversi con un'armonia invidiabile. Qui sceglie una gonna rosa baby e la abbina all'azzurro e al viola. E noi siamo letteralmente pazze del risultato!

Come abbinare il rosa con il nero

Alexa, Alexa (Chung)...forse prima o poi riusciremo a "beccarla in castagna" con addosso il look sbagliato! Fino a quel momento ci limiteremo a venerarla e a inchinarci davanti al suo stile super! Da maestra dell'effortless chic sa anche molto bene come sdrammatizzare il rosa confetto con un tocco rock: un paio di anfibi e un giubbino di pelle nera con le frange, ad esempio.

Come abbinare il rosa con il ruggine

La blogger olandese Charlotte Groeneveld si muove su un accostamento per nulla scontato (anzi, spesso persino sottovalutato) ma che in realtà possiede una grande carica fashion. Per ispirarsi a lei bastano una gonna rosa plissé, un blazer color ruggine e una t-shirt di cotone. Facile, no?

Come abbinare il rosa con il rosso

Se cercate un contrasto un po' più deciso, Tamara Kalinic ha quello che fa per voi. La combo rosa acceso e rosso del resto sprigiona una sferzata di glamour incredibile, non ci sono dubbi. Un mix audace che richiede però una certa disinvoltura e va sfoggiato con sicurezza. Siete pronte a farlo?

Come abbinare il rosa con le stampe grafiche

Tra i vari "utilizzi" e pregi del rosa non va sottovalutato quello di saper conferire un'aria bon ton irresistibile ai pattern di vario genere e alle stampe grafiche. Ce lo ricorda Alexandra Lapp con un outfit raffinato da copiare subito. Il tocco girlish del cerchietto en pendant con la blusa ci obbliga a metterle la lode!

Come abbinare il rosa con il bianco

E chi l'ha detto che le cose scontate non siano degne di nota? Il rosa - non è certo un mistero - sta benissimo con il bianco, ad esempio (come il gelato "panna e fragola", per intenderci). Helena Bordon lo sa molto bene e, a costo di risultare "banale", sfrutta a dovere questo sodalizio vincente. Aggiungendo anche un pizzico di arancio per dare un twist all'insieme. Per noi è un grande sì!

Come abbinare il rosa con l'arancione

Si diceva l'arancione appunto. Un colore deciso e vitaminico che, guarda caso, sprigiona tutta la sua energia quando incontra il rosa, esaltandolo a meraviglia! Se non ci credete, provate a dare un'occhiata alla mise di Leonie Hanne. Non vi sentite già più allegre e positive di prima?

