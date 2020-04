Il rosa ha un prezioso potere benefico sul nostro umore e, se ciò non bastasse, è anche tra i colori più cool della primavera.

Think pink! think pink! when you shop for summer clothes.

Recita così la celebre canzone del film "Cenerentola a Parigi" con Audrey Hepburn e Fred Astaire. E proprio pensare in rosa, alias pensare positivo, è ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno in questo periodo.

E, guarda caso, proprio il rosa, specialmente nella sua sfumatura pastello più delicata, è anche il colore su cui puntare quest'estate.

Una nuance femminile, elegante e super chic, che ci trasmette good vibes anche solo a guardarla, figuriamoci ad indossarla!

Dal trench iper sofisticato al minidress. Dalla gonna romantica in tulle al top sexy in satin, senza trascurare la lingerie (che ne dite di un bel completo in pizzo ricamato?) e gli accessori, come un paio di ballerine e una pochette bon ton, ad esempio. Noi la vediamo un po' così: una selezione raffinata per una ventata di ottimismo a 360°.

Insomma il look e il guardaroba ringraziano, e anche l'umore: provare per credere!

Trench & OTHER STORIES

Abito corto STELLA MCCARTNEY

Ballerine in pelle ZARA

Blusa con colletto e bottoni gioiello MIU MIU

Minigonna in tulle H&M

Zainetto MANILA GRACE

Completo intimo in pizzo e raso INTIMISSIMI

Top in satin J. CREW

Gonna lunga LOREDANA ROCCASALVA

Sandali con fasce incrociate CARLOTHA RAY

Completo intimo in pizzo ricamato TRIUMPH

Camicia con ricami ZIMMERMANN

Gonna midi MES DEMOISELLES

Blusa con spalline scese TOPSHOP

Pantaloni ampi TWINSET MILANO

Giubbotto in denim MANGO

Minigonna MOTIVI

Sandali in pelle MALONE SOULIERS

Clutch con maxi fiocco PASHBAG BY L'ATELIER DU SAC

